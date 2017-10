Mesaje de multumire in fata tribunalelor din tara pentru cei 3.500 de magistrati care cer retragerea proiectului pe Legile Justitiei

Mai multi reprezentanti ai societatii civile au organizat miercuri actiuni in Bucuresti si alte 8 orase din tara, precum si in diaspora, in semn de multumire fata de miile de magistrati care au semnat memoriul prin care cer ca modificarile aduse Legilor Justitiei sa respecte si sa asigure independenta justitiei.

Actiunile s-au desfasurat intre ora 08:00 si ora 09:00 in Bucuresti, Arad, Craiova, Galati, Iasi, Timisoara, Oradea, Sibiu, Lyon si Torino.

“32 de grupuri civice le multumesc magistratilor care se opun preluarii politice a controlului asupra justitiei! Salutam initiativa Forumului Judecatorilor din Romania pentru ca a cerut public, printr-un memoriu adresat Guvernului, retragerea proiectului de modificare a Legilor Justitiei, promovat de Ministrul Justitiei,Tudorel Toader. Apreciem constiinta de care dati dovada, ca parte integranta a societatii romanesti!”, se arata in pagina de Facebook a evenimentului 3.500 Multumim.

Cei prezenti au venit cu mesaje de multumire pentru cei peste 3.500 de magistrati care au semnat memoriul.

Mai mult de jumatate dintre judecatorii si procurorii din Romania au semnat Memoriul pentru retragerea proiectului de modificare a Legilor Justitiei, initiat de Forumul Judecatorilor.

Amintim ca acest memoriu a aparut ca urmare a refuzului Executivului de a tine seama de avizul negativ asupra intregului proiect emis de Consiliul Superior al Magistraturii, pe 28 septembrie 2017, “in acord cu voturile exprimate in numeroase adunari generale ale judecatorilor si procurorilor de la instante si parchete, in care au fost respinse, in proportie covarsitoare, toate modificarile de esenta ale proiectului legislativ”, adauga documentul citat.

Sustinatorii memoriului considera ca aceste modificari promovate de ministrul Justitiei incalca flagrant Mecanismul de cooperare si verificare (MCV), rapoartele sale constante si fundamentele unei magistraturi firesti intr-un stat democratic.

Totodata, magistratii care si-au insusit memoriul arata ca, desi avizul CSM nu este, potrivit legii, unul obligatoriu, acesta nici nu poate fi nesocotit, desconsiderat.

“Inclusiv normele legislative ce prevad avizul Consiliului Superior al Magistraturii trebuie interpretate in spiritul loialitatii fata de Legea fundamentala si obligatiei autoritatilor publice de a aplica Mecanismul de cooperare si verificare (asa cum rezulta din jurisprudenta Curtii Constitutionale, in aplicarea art.148 din Constitutie) si a da curs recomandarilor stabilite in acest cadru”, adauga semnatarii comunicatului.

Acestia tin sa dezminta si datele vehiculate in presa: “numarul total de judecatori si procurori in functie in Romania este de 6.979, iar nu de 9.000. Acesta rezulta din listele cu locurile ocupate si vacante la data de 04.10.2017, pentru procurori, respectiv la 01.09.2017, pentru judecatori, afisate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii”.

