Merkel si Iohannis au discutat despre criza politica: Ne dorim intarirea democratiei si statului de drept in Romania

Cancelarul german Angela Merkel a facut un scurt comentariu despre criza politica din tara noastra, precizand ca isi doreste “intarirea democratiei si statului de drept in Romania”.

Liderul de la Berlin a subliniat apoi ca nu doreste sa-si exprime o parere, deoarece “este problema Romaniei”.

Declaratia a fost facuta in cadrul unei conferinte de presa comune care a fost sustinuta impreuna cu presedintele Klaus Iohannis.

Presedintele Klaus Iohannis a confirmat ca cei doi au avut “o scurta discutie” pe tema crizei din PSD.

“Cred ca am reusit sa transmit mesajul ca avem o criza in interiorul coalitiei de guvernare, dar Romania este o tara stabila, solida si cu o economie functionala. Am solicitat celor implicati sa gaseasca solutii urgente, ceea ce se va intarmpla.

(…) Avem o criza de politica interna. Este o criza a partidului de guvernamant. Politica externa sau cea a UE nu va fi influentata in niciun fel. Este vorba despre domenii pe care le reprezint, iar toti politicienii romani sunt de aceeasi parere cu mine – ca avem nevoie de o politica externa solida si rationala”, a mai spus Iohannis.

Seful statului a ajuns, luni, in Germania, pentru o vizita de trei zile.

Declaratiile celor doi sefi de stat:

Angela Merkel:

- Ma bucur ca l-am primit pe presedintele roman.

- Multumesc dlui presedinte ca a inscris in cartea de comemorare a fostului cancelar Helmut Kohl.

- Vizita are loc intr-un an cu mai multe aniversari.

- Sunt 25 de ani de la semnarea tratatului de prietenie intre tarile noastre si 10 ani de la intrarea Romaniei in UE.

- Minoritatea germana din Romania joaca rolul de punte de legatura.

- Am vorbit si despre digitalizare. Romania este un loc de amplasare pentru specialisti IT. Sunt domenii foarte importante pentru noi.

- O sa avem un Consiliu European in aceasta saptamana.

- Dupa aderarea la UE, Romania a facut pasi importanti in combaterea coruptiei.

- Protectia frontierelor este importanta, dar si stabilitatea din tarile de provenienta a imigrantilor.

- Nu vom putea rezolva situatia daca nu vom coopera.

Klaus Iohannis:

- Draga Angela, multumesc ca am avut ocazia sa discutam despre subiecte care ne preocupa pe amandoi.

- Am inceput astazi o vizita de lucru in Germania.

- Am semnat in cartea de condoleante pentru fostul cancelar german Helmut Kohl, care a decedat zilele trecute.

- Avem anul acesta toate motivele sa ne intalnim, sa discutam si sa celebram 50 de ani de la reluarea relatiilor diplomatice, 25 de ani de cand s-a semnat tratatul de prietenie si 10 ani de cand Romania a devenit membra a UE – atunci sub presedintia Germana a Consiliului UE.

- Relatia cu Germania nu este doar una de importanta strategica, ci si una privilegiata si cu siguranta una dintre cele mai bun relatii pe care le avem. Ne-am propus sa imbunatatim aceasta relatie.

- Am mentionat tema spatiului Schengen si dna cancelar mi-a recomandat sa continui discutiile – poate reusim intr-un timp rezonabil sa ne apropiem de o solutionare.

- Exact in timpul cand vom avea presedintia Consiliului UE vom avea teme grele – se finalizeaza Brexitul, se discuta urmatorul buget al Uniunii.

- Am discutat despre relatia transatlantica, am relatat pe scurt cum a decurs vizita pe care am facut-o acum cateva zile in SUA, in Washington, si am cazut de acord ca ramanem pe aceeasi idee comuna si importanta – relatia transatlantica este vitala, ca UE este importanta pentru SUA si SUA este importanta pentru UE.

- Nu trebuie sa optam intre NATO si UE, ci trebuie sa colaboram.

- Am trecut in revista problematica Moldovei, a Ucrainei.

- Spatiul Marii Negre este vital, nu doar pentru Uniune, ci si pentru NATO.

- Vreau sa mai subliniez o data: aceasta discutie foarte intensa si foarte buna mi-a facut mare placere.

- Angela, iti multumesc mult!

Intrebari:

Germania a mers pe ideea unei Europe cu doua viteze, Romania a respins acest scenariu. Cum vedeti criza politica de la Bucuresti?

Merkel:

- In ce priveste a doua intrebare, n-am sa raspund. Ne dorim intarirea democratiei si statului de drept in Romania. Nu imi exprim o parere, pentru ca este problema Romaniei.

- Politica Europei cu doua viteze nu este indreptata impotriva nimanui, toate tarile sunt invitate. Exista in continuare o cooperare intarita.

Iohannis:

- La tema cu doua viteze nu este cazul sa adaug prea multe. problema ca atare nu mai exista, asa cum a aparut ea la un moment dat. Este o chestiune doar de definitie si de comunicare. Pentru tarile din Est a fost important sa nu existe proiecte la care sa nu avem acces.

- Cu totii am fost de acord ca trebuie sa exite optiunea ca statele membre sa participe sau nu la proiecte.

- Cred ca aceasta chestiune nu mai este de actualitate.

- In ce priveste criza politica, in mod natural dna cancelar nu doreste sa exprime o opinie, dar am avut o scurta discutie si cred ca am reusit sa transmit mesajul ca avem o criza in interiorul coalitiei de guvernare, dar Romania este o tara stabila, solida si cu o economie functionala. Am solicitat celor implicati sa gaseasca solutii urgente, ceea ce se va intarmpla.

Despre Brexit:

Merkel:

- Important este ca cele 27 de state membre sa aiba o pozitie comuna. Nu putem specula inca din prima zi a tratativelor cum se vor incheia. Cred ca vom ajunge la un acord care sa fie in interesul ambelor parti.

Iohannis:

- Mi se pare excelent faptul ca cei 27 de membri ai UE nu doar ca au hotarat sa actioneze impreuna, dar totul arata ca si fac acest lucru in mod practic. Am cazut de acord si am comunicat acest lucru autoritatilor britanice ca ne dorim o procedura secventiala – o retragere organizata din UE.

- Ma gandesc ca totusi in acest punct vom ajunge la rezultate bune. Negocierile de-abia au inceput si stam in expectativa sa vedem cum vor evolua in continuare. Sunt un optimist moderat.

Se vor raci in continuare relatiile dintre UE si SUA? Si, daca da, care este planul economic si al apararii?

Merkel:

- In cadrul UE, am stabilit in ce priveste apararea o cooperare mai stransa. Este o completare la politica in cadrul NATO. Vrem sa avem un rol mai activ in cadrul NATO, dar vrem si solutii politice, pentru ca solutiile militare sunt ultimul argument.

- SUA au denuntat unilateral Acordul de la Paris pentru protejarea mediului inconjurator.

Iohannis:

- Relatia dintre UE si SUA trebuie sa fie una foarte buna. Cred ca acest mesaj trebuie transpus in practica. Nu este cazul sa optam intre NATO si UE sau intre UE si SUA, asa ceva este imposibil si nu este dorit de nimeni.

- Trebuie sa fim realisti si sa vedem ca au aparut anumite sincope in bunul mers al lucrurilor si toata lumea se straduieste sa gaseasca cai de iesire din sincopa.

- Relatia transaatlantica este la baza civilizatiei noastre de tip democratic si trebuie pastrata ca atare foare bine.

- Foarte multa lume intelege ca a merge spre slabirea relatiei este o mare eroare. Si cam toti sunt pe un discurs politic ce duce spre o reimbunatatire a acestei relatii.

In ce masura controversele de politica interna din Romania vor avea efect asupra politicii europene?

Iohannis:

- Nu are niciun fel de efecte. Avem o criza de politica interna. Este o criza a partidului de guvernamant. Politica externa sau cea a UE nu va fi influentata in niciun fel. Este vorba despre domenii pe care le reprezint, iar toti politicienii romani sunt de aceeasi parere cu mine – ca avem nevoie de o politica externa solida si rationala.

