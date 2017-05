Merkel avertizeaza ca Europa nu se mai poate baza pe SUA si Marea Britanie: Trebuie sa ne luam soarta in propriile maini!

Germania avertizeaza ca Europa nu se mai poate baza pe SUA si Marea Britanie: Trebuie sa ne luam soarta in propriile maini!Foto: Hepta.ro

Europa “trebuie sa isi ia soarta in propriile maini”, in conditiile unei aliante occidentale divizate de Brexit si de presedintia lui Donald Trump, a declarat duminica sefa Guvernului de la Berlin, Angela Merkel, citata de AFP.

“Perioada in care puteam sa depindem in totalitate unii de altii se termina. Am trait acest lucru in ultimele cateva zile”, a spus Merkel la un miting electoral din Munchen, in sudul Germaniei.

“Noi, europenii, chiar trebuie sa ne luam soarta in propriile noastre maini”, a adaugat ea.

Germania si Europa se vor stradui sa ramana in relatii bune cu SUA si Marea Britanie, dar “trebuie sa ne luptam pentru propriul nostru destin”, a insistat Merkel.

Ea considera ca trebuie acordata o atentie deosebita relatiilor dintre Berlin si noul presedinte francez Emmanuel Macron.

Cancelarul german a luat parte vineri si sambata la summitul G7 din Sicilia, ce s-a incheiat fara un acord intre Statele Unite si celelalte sase mari economii ale lumii privind clima.

Merkel a descris discutiile in acest dosar drept “foarte dificile, pentru a nu spune foarte nesatisfacatoare”.

ziare.com