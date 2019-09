Melescanu, propus de PSD, a castigat sefia Senatului, din doua tururi. Tariceanu va contesta votul la CCR

Senatul si-a ales marti, cu greu, noul presedinte. A fost de doua runde de vot pentru ca Teodor Melescanu, candidatul PSD, sa poata obtina voturile necesare.

In al doilea tur, Melescanu a obținut 73 de voturi. Contracandidata sa, Alina Gorghiu, a obținut 59 de voturi. Au fost de asemenea două voturi nule.

Teodor Meleșcanu devine astfel al doilea om în stat.

Cum insa el nu a demisionat din ALDE si ALDE a avut propriul candidat, Tariceanu a anuntat ca va merge pana la CCR pentru a contesta alegerea lui Melescanu. Aceasta, în condițiile în care Meleșcanu face parte din grupul ALDE, dar a fost propus de PSD. În același timp, ALDE a avut propriul candidat.

Un moment interesant relatat de ziare.com a fost in runda a doua, cand cei de la ALDE au avut de ales intre al lor inca coleg Melescanu sau candidatul Opozitiei, in persoana liberalei Alina Gorghiu. De la varful partidului s-a decis sa fie votata Gorghiu, insa au fost si senatori ALDE care au refuzat sa faca acest lucru.

In cele din urma a fost citita decizia prin care Teodor Melescanu a ajuns, oficial, al doilea om in stat, iar in discursul de invingator el a spus ca nu are de gand sa plece din ALDE, pentru ca cetatenii au votat programul de guvernare al PSD-ALDE.