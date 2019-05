Melescanu ii cere oficial lui Iohannis sa il recheme pe George Maior, ambasadorul nostru in SUA

Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a trimis, miercuri, la Palatul Cotroceni cererea de rechemare in tara a lui George Maior, actual ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii.

Informatia a fost facuta publica de Melescanu insusi la un post de televiziune.

“Comisia de politica externa a Senatului a solicitat MAE sa faca o analiza referitoare la dl ambasador Maior. In urma acestei solicitari, am facut analiza respectiva si am trimis si la presedintie propunerea de rechemare a ambasadorului George Maior si numirea unui nou ambasador la Washington.

Analiza noastra s-a bazat si pe raportul Comisiei SRI legat de folosirea SRI in scopuri persoale de domnul Maior”, a declarat Teodor Melescanu pentru Antena3.

Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, a hotarat, la mijlocul lunii aprilie, ca fostul director al Serviciului Roman de Informatii (SRI), George Maior, a incalcat legislatia care reglementeaza activitatea institutiei pe care condus-o si a angajat SRI in actiuni care au lezat interesele partidelor si ale persoanelor fizice si juridice, elementele respective fiind circumscrise unor actiuni de politie politica, menita sa afecteze procese democratice.

Printre politicienii vizati se afla Klaus Iohannis, Eduard Hellvig si Victor Ponta.

Comisia SRI noteaza in documentul intitulat “Raport privind folosirea Serviciului Roman de informatii de catre domnul George Maior in scopuri personale”, ca George Maior a denaturat adevarul privind relatia avuta cu fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu.

“Coroborand declaratiile si probele detinute de comisie putem concluziona, in mod cert si fara echivoc, ca domnul George Maior a mintit Comisia de control, denaturand adevarul cu privire la relatia institutionala si personala avuta cu fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate, fiind principalul vector raportat la relationarea institutionala cu Agentia Nationala de Integritate, particular in plan personal, formal sau informal, cu Horia Georgescu”, se arata in raportul comisiei.

Sursa citata mentioneaza ca Maior ar fi incalcat legislatia care reglementeaza activitatea institutiei pe care a condus-o.

“Domnul George Cristian Maior a detinut functia de director al Serviciului Roman de Informatii in perioada octombrie 2006 – ianuarie 2015. Acesta a incalcat legislatia care reglementeaza activitatea institutiei pe care a condus-o si a angajat institutia in actiuni reprobabile, care au lezat interesele partidelor politice sau ale persoanelor fizice si juridice.

Aceste elemente se circumscriu unor actiuni de politie politica, menita sa afecteze grav procese democratice, in beneficiul propriu si personal, pentru a obtine influenta politica nelegitima, in vederea obtinerii functiei de prim-ministru al Romaniei, in eventualitatea castigarii alegerilor prezidentiale de catre Victor Ponta”, se mai precizeaza in documentul Comisiei SRI.

Comisia a mai constatat ca George Maior a incalcat si principiul independentei operationale a ANI.

ziare.com