Melescanu cere scuze romanilor din strainatate pentru cozile de la vot

Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, cere scuze romanilor din diaspora care nu au putut sa-si exercite dreptul de vot sau care au fost obligati sa stea la coada ore intregi pentru a putea vota.

El spune ca a dispus anchete in tarile unde au fost “situatii regretabile” si anunta ca a cerut o analiza pentru a se gasi solutii privind dezvoltarea unui sistem de votare adaptat nevoilor diasporei. Intre timp, petitia online initiata de comunitatea Declic prin care se cere demisia lui Melescanu pentru “sabotarea” romanilor din strainatate a fost semnata de peste 84.000 de persoane.

“Doresc sa-mi exprim regretul si sa cer scuze tuturor romanilor din diaspora care nu au putut sa-si exercite dreptul de vot sau care au fost obligati sa stea la coada ore intregi pentru a putea vota. In pofida masurilor luate de Ministerul Afacerilor Externe privind cresterea numarului sectiilor de votare din strainatate, care au ajuns la 441, procesul de votare in mai multe state, in special in Europa, nu s-a desfasurat in conditii bune sau satisfacatoare”, afirma Teodor Melescanu, intr-un mesaj transmis luni seara.

El adauga ca, in consecinta, a dispus o ancheta in tarile in care s-au semnalat “situatii regretabile”, pentru a stabili cauzele si masurile necesare pentru a evita repetarea unor asemenea evenimente.

“De asemenea, am solicitat elaborarea in regim de urgenta a unei analize la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, pentru identificarea de solutii concrete si propuneri de modificari legislative care sa contribuie la dezvoltarea unui sistem de votare adaptat nevoilor diasporei”, mai arata Melescanu.