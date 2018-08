Medicii de familie: “Analizele medicale la înscrierea copiilor în școli și grădinițe nu sunt solicitate prin lege. Orice astfel de solicitare reprezintă un abuz”

Medicii de familie eliberează adeverințe și fișe medicale ale copiilor, inclusiv lista vaccinurilor efectuate, în vederea înscrierii acestora la școli și grădinițe, însă analizele medicale în acest caz nu sunt solicitate prin lege, iar medicii pot decide numai după examinarea copiilor dacă este nevoie ca aceștia să efectueze anumite analize, arată reprezentanții Societății Naționale de Medicina Familiei. “Orice solicitare din partea școlilor sau grădinițelor a analizelor medicale pentru copii și părinți este un abuz”, atrag atenția medicii de fa­milie.

Documentele pe care școlile și grădinițele le pot solicita la înscriere sunt prevăzute în le­gislație, în Ordinul nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acre­ditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, ordin care a fost revizuit pe parcurs, informează HotNews.

Potrivit Societății Naționale de Medicina ­Fa­miliei, “există unități de învățământ, nu doar private, ci și de stat, care continuă să solicite în mod abuziv rezultate de analize”, iar “copiii nu trebuie intepati, verificati prin analize daca sunt sanatosi in momentul examinarii!”

1. Documentele medicale necesare la inscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de invatamant sunt:

a) adeverinta medicala pentru inscrierea in colectivitate;

b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate;

2. Adeverinta medicala se elibereaza in urmatoarele circumstante:

a) La inscrierea in fiecare ciclu de invatamant – se elibereaza de catre medicul de familie sau de catre medicul colectivitatii de la care provine copilul.

b) La terminarea unui ciclu de invatamant preuniversitar -se elibereaza de catre medicul care are in supraveghere colectivitatea

c) La transferul elevului intr-o alta unitate scolara – se elibereaza de medicul care are in supraveghere unitatea de invatamant de la care se transfera.

3. Avizul epidemiologic se elibereaza in urmatoarele circumstante:

a) dupa o perioada de absenta din colectivitate de cel putin 3 zile consecutive;

b) la plecarea in tabere, vizite de studiu etc.

Medicii de familie arată, de asemenea, că, potrivit legii, nu ei sunt cei care trebuie să elibereze întotdeauna aceste documente, ci și medicii școlari.

În plus, în cazul în care aceste documente sunt eliberate cu ocazia examenului de bilanț al copilului, făcut la medicul de familie, ele s epot elibera gratuit, dar, dacă se eliberează la cerere, în afara examenului de bilanț, ele se plătesc.

În ceea ce privește adeverința solicitată de profesorii de educație fizică la începutul anului școlar, medicii de familie atrag atenția că ei nu pot elibera adeverința de aptitudine pentru sport de performanță sau activități deosebite, ci doar pentru educație fizică, în limita curriculumului de studii și a toleranței personale. “Pentru anumite boli, copiii pot fi scutiți de sport, dar trebuie ca diagnosticul și gravitatea bolii să fie confirmate de medicul din specialitatea respectivă. ­Ade­verința privind educația fizică nu este decontată de casele de asigurări, astfel încât medicul de fa­milie va taxa și va elibera chitanță pentru această activitate.”

Medicii îi sfătuiesc pe părinți să nu lase pentru ultimul moment eliberarea acestor documente, deoarece înainte de începerea școlii, medicii ­ta­xează eliberarea lor, dacă nu au fost eliberate la timp. Spre exemplu, examenul de bilanț se face în luna nașterii copilului.