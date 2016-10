Masuri anti-frauda la alegeri: Tot ce se intampla in sectiile de vot dupa inchiderea urnelor va fi filmat de STS

Toate activitatile din sectiile de votare de la alegerile parlamentare din 11 decembrie, dupa inchiderea urnelor, vor fi filmate, prevede un proiect al Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul MAI modifica si completeaza Hotararea Guvernului privind stabilirea masurilor tehnice necesare pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, se arata intr-un comunicat al ministerului.

Sarcina realizarii inregistrarilor revine operatorului de calculator din fiecare sectie de votare, iar terminalele informatice necesare inregistrarii video-audio vor fi asigurate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), potrivit proiectului.

“Operatorul de calculator al biroului electoral al sectiei de vot asigura inregistrarea video-audio neintrerupta a procedurilor realizate de la incheierea votarii si pana la parasirea localului sectiei de vot de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare (…) “, precizeaza MAI.

Proiectul de act normativ ii obliga pe operatorii de calculator existenti in fiecare sectie de votare sa realizeze inregistrarea audio-video dintr-o pozitie fixa, de la o distanta medie, pe un cadru general.

De asemenea, i se interzice operatorului de calculator sa realizeze copii ale inregistrarii ori sa permita accesul altor persoane la filmare. Aceleasi reguli sunt valabile si pentru procedurile de numarare a voturilor prin corespondenta.

Inregistrarile se pastreaza trei luni de la data publicarii rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial.

De asemenea, in cazul in care exista dubii in privinta organizarii alegerilor, STS va putea pune la dispozitia organismelor electorale, pentru solutionarea unei contestatii, copii ale inregistrarii, potrivit proiectului.

ziare.com