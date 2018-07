Marturiile salvatorilor greci: Mergem din casa in casa, poate gasim pe cineva. Bilantul negru a ajuns la 81 de morti

Intr-o padure de pini parjolita, Dionysis Tsiroglou si echipa de voluntari salvatori pe care o conduce cauta necontenit urme de viata, cercetand casele devastate de cel mai mortal incendiu de vegetatie care a cuprins Grecia in ultimii ani.

“Rudele celor disparuti ne cer sa mutam muntii din loc – ‘O vreau pe matusa mea, pe unchiul meu, fiul meu, fiica mea, tatal meu sau mama…”, povesteste Dionysis Tsiroglou.

Nimeni nu stie exact cate persoane sunt disparute in urma incendiului care a cuprins orasul Mati, situat in estul Atenei. Cert este ca zeci de oameni au fost prinsi in case sau masini, fiind fortati de imprejurari sa-si gaseasca refugiu in apele marii.

Pana acum, bilantul mortilor a ajuns la 81.

Reuters estimeaza ca intre 60 si 100 de persoane sunt disparute, insa autoritatile locale nu pot confirma cifrele.

Cei dati disparuti s-ar putea numara printre cei decedati, afirma pompierii, insa ipoteza nu poate fi confirmata intrucat multe dintre trupurile gasite pana acum sunt carbonizate si nu pot fi identificate.

Cu toate acestea, rudele distribuie in mediul online fotografii cu cei dragi care lipsesc, in speranta ca cineva le poate spune ca sunt in viata, in siguranta.

“Mergem din casa in casa, oriunde credem ca cineva ar putea fi blocat sau ca a ars in interior, poate gasim pe cineva care e dat disparut…”, precizeaza Tsiroglou. “Pana acum, cautarile noastre nu au dat roade”.

Parti din Mati, o destinatie populara pentru turisti, dar si greci, in special pensionari si copii trimisi in tabere de vara, sunt acum o colectie de masini arse, ingradite de copaci distrusi si blocuri innegrite.

Structurile caselor distruse de flacari au ramas in picioare, in timp ce acoperisurile au cedat si s-au prabusit in curti. Alaturi e un loc de joaca pustiu in care toboganele si leaganele sunt innegrite, daca nu distruse. In interiorul locuintelor, vopseaua se desprinde de pereti, in timp ce ramele foto cu locuitorii sunt sparte, pe podea.

“Proprietarii ne cer sa salvam orice putem din casele lor”, mai spune Tsiroglou.

Echipa de voluntari s-a intrunit marti in orasul Messolonghi, iar de atunci lucreaza continuu, membrii odihnindu-se pe rand, pret de 2 ore, pe asfaltul fierbinte.

“Vom lucra non stop pana la caderea noptii. La fel si maine, pana vom finaliza operatiunile de cautare”, a subliniat Dionysis Tsiroglou.

Bilantul mortilor in urma incendiilor de vegetatie din Grecia a ajuns, miercuri, la 81, insa numarul acestora ar putea creste de la o clipa la alta. Zeci de persoane sunt inca date disparute, iar in tara infernul continua.

Sute de oameni au fost blocati, luni seara, in Mati, in timp ce flacarile inconjurau orasul. Multi au sarit in apele marii pentru a se feri de flacari, insa altii au murit fie sufocati in propriile masini, fie blocati pe stancile prea inalte de frica de a sari in apa.

“A fost o situatie teribila aici”, a declarat Jaakob Makinen, un turist finlandez. “A trebuit sa fugim din hotel, am alergat spre plaja, iar pe plaja ne-am lovit de flacari. Eram inconjurati, am fost nevoiti sa intram in apa”, a declarat acesta pentru Reuters.

Atat el, cat si alti turisti au stat ore intregi in apa, in incercarea de a scapa de focul mistuitor. Localnicii spun ca nu isi pot parasi casele in timp util pentru ca flacarile cuprind imediat locuintele.

“Nu poti pleca. Casa mea a fost cuprinsa de flacari in doua minute”, a spus Elias Psinakis, primarul orasului Marathon.

“Armaghedon” – a titrat ziarul local Ethnos pe prima pagina, facand referire la locatia biblica care profetea sfarsitul timpului.

Incendiile sunt frecvente in Grecia in lunile de vara. Cu toate acestea, un cleric a avut o teorie cel putin controversata despre cauza incendiilor de acum.

Episcopul Ambrosios de Kalavryta a declarat ca ceea ce se intampla acum in Grecia este “mania lui Dumnezeu, deoarece premierul Alexis Tsipras este un ateu declarat”.

Prim-ministrul Tsipras a decretat 3 zile de doliu national.

ziare.com