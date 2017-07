Mars pentru Justitie la Istanbul: Zeci de mii de turci ii cer lui Erdogan sa respecte democratia (VIDEO)

Zeci de mii de persoane s-au strans duminica la Istanbul, pentru un miting care a marcat finalul “marsului pentru justitie”, de aproximativ 450 de kilometri, parcurs de liderul opozitiei, pentru a protesta fata de retinerea unui ales din formatiunea sa.

“Nimeni sa nu creada ca acest mars este ultimul”, a spus multimii Kemal Kilicdaroglu, liderul Partidului Republican al Poporului (CHP), dupa 25 de zile de mars de la Ankara la Istanbul. “9 iulie este o noua etapa (…), o noua nastere”, a adaugat el.

Multumea s-a strans pe o esplanada de pe malul marii, in apropiere de inchisoarea Maltepe, unde este inchis Enis Berberoglu, deputat CHP condamnat la 25 de ani dupa gratii pentru ca a transmis ziarului de opozitie Cumhurriyet informatii confidentatiale.

Kemal Kilicdaroglu, care a marsaluit fara insemne de partid, a fost aclamat de numerosi sustinatori pe tot traseul.

“Am marsaluit pentru justitie, am marsaluit pentru drepturile oprimatilor, am marsaluit pentru deputatii inchisi, am marsaluit pentru jurnalistii inchisi, am marsaluit pentru profesorii universitari oprimati”, a spus politicianul de 68 de ani, adaugand ca “Turcia a incetat sa mai fie o democratie”.

Opozitia denunta derivele autoritare ale presedintelui turc, in special dupa referendumul din aprilie ce i-a extins si mai mult prerogativele si dupa epurarea lansata in urma tentative de puci din iulie 2016. Aproximativ 50.000 de oameni au fost arestati si peste 100.000 au fost concediati sau suspendati din functie.

“Am marsaluit pentru ca ne opunem regimului unui singur om”, a subliniat Kilicdaroglu. “Am marsaluit pentru ca puterea judiciara este sub monopolul Executivului”, a adaugat el.

Aceasta initiativa, fara precedent in Turcia, este cea mai ampla manifestatie a opozitiei dupa miscarea contestatara din 2013.

De obicei, numai Erdogan reuseste sa mobilizeze astfel de multimi la mitingurile sale.