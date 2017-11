Marius Vintila l-a apostrofat pe Dragnea in avion: Va bateti joc de tara asta si mintiti un popor intreg!

Realizatorul Marius Vintila a relatat pe blogul sau ca duminica seara s-a intalnit cu Liviu Dragnea in avionul care venea de la Viena si ca i-a transmis ca isi bate joc de tara.

Este deja cunoscut faptul ca jurnalista Irina Vasilescu l-a confruntat pe presedintele social democrat in aceeasi seara si ca i-a spus “Nu veti castiga si o sa va manance puscaria”.

Acum, realizatorul radio a povestit si ceea ce a discutat el cu Dragnea.

Iata dialogul dintre Dragnea si Vintila, asa cum il relateaza realizatorul radio pe blogul sau:

“Marius Vintila: – As fi vrut sa pot sa ma intalnesc intamplator cu cel mai puternic politician din tara mea si sa il felicit pentru activitatea pe care o are. Dar fiind vorba de dumneavoastra trebuie sa va spun…ca eu cred ca va bateti joc de tara asta si mintiti un popor intreg. Vreti sa legalizati hotia… (nu imi vine sa cred ce ii spun lui Dragnea!)

Dragnea (ma intrerupe): -… pe ce va bazati?

Marius Vintila: – Domnu’ Dragnea, sunteti un politician bun. Ma uit acum in ochii dumneavoastra si imi vine sa va cred. Dar amandoi stim adevarul. Ce va doresc eu e un proces cinstit in urma caruia sa mergeti la puscarie daca asta meritati. (Nimanui pana acum nu i-am mai dorit puscaria drept in fata.)

Dragnea: – Asa sa fie. Deocamdata lumea pare sa fie de acord cu…

Marius Vintila (il intrerup): Care lume? Domnu’ Dragnea, in tara asta jumatate din oameni va urasc, si aia e jumatatea educata, iar celeilalte jumatati nu ii pasa de dumneavoastra. Sa stiti asta.

Ma ridic sa plec, dar ma intorc…

Marius Vintila: – Atat am vrut sa va spun daca tot am avut ocazia sa stau de vorba cu dumneavoastra. Am ales sa nu tac, ca ceilalti oameni din avion care v-ar fi spus probabil acelasi lucru. Si daca credeti ca e bine ce faceti, faceti in continuare!”.

Cu cateva minute inainte acestei discutii, jurnalista Irina Vasilescu a purtat si ea un dialog cu presedintele Camerei Deputatilor.

Dupa ce jurnalista i-a spus social democratului “Sa stiti ca de aici noi ne ducem direct la protest in Piata Victoriei. Nu veti castiga si o sa va manance puscaria”, acesta a intrebat-o ce sa castige.

“Razboiul pe care il duceti impotriva poporului astuia”, a raspuns Irina Vasilescu, in timp ce Dragnea a facut trei cruci.