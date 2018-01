Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, a demisionat, vineri dimineata.

“Am vorbit in aceasta saptamana cu Liviu Dragnea. I-am spus sa lasam pe altcineva care sa comunice cu federatiile. (…) M-am consultat cu mai multe persoane si cu presedintele Dragnea pentru ca trebuie asumata o responsabilitate si nu este un minister usor. Cand am venit am zis ca ce poate fi mai greu decat la Protectia Consumatorului. Sa stiti ca este foarte greu. Am creionat foarte multe proiecte pe care o sa vi le prezint saptamana viitoare”, a spus ministrul, in conferinta de presa in care a anuntat ca se retrage din functie.

Astfel, a spus el, considera ca este momentul sa faca un pas in spate si sa se retraga din guvernul care era oricum demisionar dupa ce Mihai Tudose a pierdut sprijinul politic al colaitiei si a plecat de la Palatul Victoria.

“O sa raman un partener al sporturilor si organizatiilor de tineret. Sper ca nu i-am dezamagit pe presedintii de federatie. Toti mi-au spus sa continui. Le multumesc. Este o familie frumoasa. Sa aveti incredere in sportul romanesc. Am prioritizat federatiile pentru ca ele ne aduc demnitate”, a mentionat Dunca.

Potrivit informatiilor vehiculata in presa, Ministerul Tineretului si Sportului ar putea fi condus in noul guvern de deputatul Ioana Bran, fiica cea mica a patronului Distileriilor Bran. Tot in presa locala a aparut informatia conform careia Ioana Bran ar putea prelua Ministerul Turismul.

Gazeta Sporturilor a publicat vineri dimineata un material care il vizeaza pe Marius Dunca si anumite detalii din declaratia sa de avere care ridica semne de intrebare. Potrivit materialului, Dunca a castigat din 2012 pana anul trecut aproximativ 12.000 de euro pe an, insa conduce un Audi A8 nedeclarat. Intrebat despre cum se descurca cu venituri asa mici, Dunca a spus ca il ajuta iubita sa, dar Gazeta Sporturilor noteaza ca firma acesteia are profit zero.

Amintim ca social-democratii se reunesc vineri, de la ora 11:00, in sedinta Comitetului Executiv pentru a decide cine va face parte din viitorul Guvern Dancila.

ziare.com