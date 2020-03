Mario Iorgulescu, arestat preventiv in lipsa. Decizia nu e definitiva

Tribunalul Bucuresti a decis, joi, arestarea preventiva a lui Mario Iorgulescu, in dosarul in care acesta este acuzat de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante.

Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu – presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal -, se afla internat in prezent la o clinica din Italia.

Decizia instantei nu este definitiva.

Iorgulescu nu va ajunge în spatele gratiilor imediat, pentru că procedura care trebuie urmată este una greoaie. Astfel, după decizia judecătorilor, politiştii vor trebui să constate că Mario Iorgulescu nu se află la domiciliul din România. Mai apoi, va fi înaintată către instanţă o cerere pentru emiterea unui mandat european de arestare. Abia după ce acest mandat european de arestare va fi emis, poliţiştii din România vor putea solicita colegilor din Italia reţinerea lui Mario Iorgulescu.

In septembrie 2019, Mario Iorgulescu a produs un grav accident auto, fiind sub influenta alcoolului si dupa ce a consumat cocaina.

Procurorii noteaza ca, la data de 8 septembrie 2019, pe fondul unei crize de gelozie si intr-o stare de furie, avand o alcoolemie de 1,96 g/l si fiind sub influenta cocainei, intentionand sa se deplaseze din satul Gulia, comuna Tartasesti, spre un club din Parcul Herastrau, Mario Iorgulescu a condus un autoturism marca Aston Martin model DBS, cu o viteza ce depasea cu mult viteza legala de 50 km/h in localitate, si a patruns pe culoarea rosie a semaforului cu viteza de 145 km/h in intersectia dintre Sos. Chitilei si str. Teodor Neagoe.

Anchetatorii explica faptul ca Mario Iorgulescu a accelerat pana la 162 de km/h, in momentul in care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteza redusa pe banda I, dupa care a urcat masina cu partea stanga pe un scuar, apasand la maximum pedala de acceleratie la un vehicul echipat cu un motor ce dezvolta 700 de cai putere, si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism marca Audi, condus de un barbat, care a decedat pe loc.

Conform procurorilor, din momentul in care a patruns in intersectie pe culoarea rosie a semaforului, Mario Iorgulescu nu a actionat frana, iar in momentul coliziunii pedala de acceleratie era apasata la maximum.