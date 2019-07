Maria Piturca, procurorul din cazul Sorina, este urmarita penal

Procurorul Maria Antoaneta Piţurcă, cea care a luat-o cu forța pe Sorina de la asistenta maternală de la domiciliul acesteia din Baia de Aramă, este urmărită penal, conform informațiilor Digi24. Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție ar fi demarat urmărirea penală pe numele procurorului de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Aceeași secție pentru magistrați a decis să o investigheze și pe o angajată a Direcției Protecției Copilului Mehedinți pentru fals. Bănuielile în privința ei sunt că ar fi falsificat declarația fostei asistente maternale care a avut fetița în grijă, declarație din care reieșea că nu vrea să o adopte pe micuța acum în vârstă de 8 ani.

Inspecția Judiciară a cerut ca procurorul Maria Antoaneta Pițurcă, de la Parchetul Curţii de Apel Craiova, să fie cercetat disciplinar, dar și suspendat din funcție până la încheierea anchetei.

Miercuri, au continuat şi procesele deschise de procurorul general în cazul adopţiei fetiţei din Baia de Aramă.

Revizuirea este judecată de Curtea de Apel Craiova, aşa cum a stabilit instanţa supremă, urmând ca o decizie să fie luată joi.

Al doilea proces, prin care Ministerul Public urmăreşte instituirea unei interdicţii de a scoate copilul din ţară, a fost mutat pentru a treia oară, de la Tribunalul Olt la Judecătoria Slatina.

Fetiţa a fost luată cu mascaţii din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, după ce a fost înfiată de o familie din America.

Procurorul Maria Piţurcă, care a participat la preluarea fetiţei de 8 ani din Mehedinţi, ar fi tras de copil în timpul intervenţiei şi a încercat să o ia în braţe. „Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu … Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, a explicat Maria Piţurcă.