Marea Britanie vrea reguli mai stricte pentru muncitorii si studentii straini. Planul e criticat dur din toate partile

Guvernul Marii Britanii e pus la zid ca urmare a planului sau pentru reducerea imigratiei, care presupune reguli mai stricte pentru muncitorii si studentii straini.

Masurile au fost anuntate de ministrul de Interne, Amber Rudd (foto), care face parte din Partidul Conservator. Ele sunt puse in dezbatere publica, transmite The Guardian.

Astfel, firmele ar putea fi obligate sa faca public numarul strainilor angajati. Mai mult, pentru a diminua fluxul de studenti din afara Europei – care reprezinta 167.000 din cei 600.000 de imigranti ce sosesc anual in aceasta tara – autoritatile britanice vor sa lege acordarea vizelor de studii de prestigiul facultatilor.

“Asta ar trebui sa ne asigure ca oamenii vin aici pentru a umple golurile de pe piata muncii si nu sa ia joburile pe care le pot face si britanicii”, a explicat ministrul de Interne.

De asemenea, Amber Rudd a anuntat ca va face verificari in ceea ce priveste aplicarea masurilor anti-imigratie.

Insa planul prezentat de ea a starnit un val de critici dure, care contin acuzatii de xenofobie si ura. WorldBulletin a adunat cele mai importante reactii de la reprezentantii partilor implicate si de la cei afectati.

Ce spun liderii Opozitiei

“Liderii Partidului Conservator au atins un nivel mai jos decat as fi crezut in aceasta saptamana, avand in vedere ca atata flacarile xenofobiei si ale urii in comunitatile noastre” – Jeremy Corbyn, Partidul Muncii

“Viziunea premierului Theresa May in ceea ce priveste Brexit e una de-a dreptul urata: o tara in care oamenii nu sunt judecati dupa abilitatile lor sau dupa contributia la bunastearea comunitatii, ci dupa locul in care s-au nascut sau dupa pasaport” – Nicola Sturgeon, presedintele Partidului National al Scotiei

Ce spune un reprezentant al zonei artistice

“Dupa 20 de ani in care am contribuit la aceasta tara minunata si am fost decorata cu Ordinul Imperiului Britanic, cat timp va trece pana cand voi fi obligata sa-mi cos o stea pe haine?” – Tamara Rojo, de origine spaniola, director artistic si prim-balerina la English National Ballet

Ce spune un reprezentant al mediului academic

“Tocmai am fost promovat de la profesor de Economie la moneda de negociere a Marii Britanii in privinta Brexit” – Christoph Thoenissen, de la University of Sheffield, care a crescut in Germania, Franta si SUA.

Ce spune mediul de afaceri

“Multi antreprenori vor fi afectati daca vor simti ca a avea o forta de munca externa este cumva un stigmat al rusinii” – Adam Marshall, director general al Camerei Britanice de Comert

“Cea mai josnica, rasista si reactionara lege ce priveste piata muncii din Germania anilor 1930″ – Mark Robinson, proprietarul unei companii din retail

Ce spune liderul neincoronat al UE

“Daca toate tarile UE impun conditii legate de libertatea de miscare, atunci am fi intr-o situatie foarte dificila ” – Angela Merkel, cancelarul Germaniei.

