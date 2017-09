Marea Britanie a facut primul pas pentru anularea drepturilor cetatenilor UE dupa Brexit

Implementarea Brexitului a trecut de o prima etapa legislativa in Parlamentul britanic, in noaptea de luni spre marti, odata cu aprobarea proiectului de lege al Guvernului menit sa puna capat suprematiei dreptului european in Regatul Unit.

Dupa mai multe ore de dezbatere, deputatii din cadrul Camerei Comunelor au primit cu 326 de voturi acest text crucial in procesul iesirii tarii din Uniunea Europeana, iar 290 de alesi au votat impotriva.

Proiectul de lege urmeaza sa fie studiat in detaliu de catre Camera Comunelor, in comisii, o etapa in cursul careia se va duce batalia in vederea amendarii textului, care provoaca o polemica din cauza amplorii puterii pe care o acorda Executivului.

“Parlamentul a luat decizia istorica de a sustine vointa poporului britanic si de a vota pentru o lege care aduce certitudine si claritate inaintea retragerii noastre din Uniunea Europeana”, si-a exprimat satisfactia premierul Theresa May, citata intr-un comunicat.

Intitulat “legea (retragerii din) Uniunea Europeana”, textul vizeaza sa abroge “European Communities Act” din 1972, care a marcat aderarea Regatului Unit la UE si introduce primatul dreptului comuniar asupra dreptului britanic.

El urmeaza sa transpuna ca atare sau sa amendeze o mare parte a legilor europene in dreptul britanic, o munca titanica din perspectiva celor 12.000 de reglementari europene care se aplica in prezent in tara.

Concret, aceasta lege urmeaza sa permita Regatului Unit sa continue sa functioneze normal atunci cand va taia cordul care-l leaga de UE, teoretic la sfarsitul lui martie 2019, la finalul unui proces de negociere cu Bruxellesul.

Trecerea lui prin Parlament constituie, asadar, una dintre marile etape in aplicarea Brexitului, dupa referendumul istoric de la 23 iunie 2016 pe tema apartenentei la UE si activarea, la sfarsitul lui martie, a Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, care a lansat oficial divortul.

Guvernul britanic vrea puteri exceptionale. Ce inseamna si pe cine nemultumeste

Ministrul Brexitului David Davis a avertizat duminica impotriva unui vot de respingere, apreciind ca ar echivala cu “o iesire haotica din Uniunea Europeana”.

“Intreprinderile si privatii trebuie sa primeasca asigurari cu privire la faptul ca nu va exista o schimbare neasteptata a legilor noastre” dupa iesirea de sub tutela europeana, a insistat el.

In pofida opozitiei Partidului Laburist, principala formatiune din opozitie, a Partidului National Scotian (SNP, pro-UE si separatist) si a Partidului Liberal-Democrat, un purtator de cuvant al premierului Theresa May s-a declarat increzator, luni, in rezultatul votului, in contextul in care Guvernul conservator dispune de o majoritate fragila, in urma aliantei sale cu micul partid ultraconservator nord-irlandez DUP.

Insa partida nu este castigata inca de Executiv, fragilizat in urma alegerilor generale din iunie.

Proiectul de lege al Guvernului nemultumeste numerosi deputati, inclusiv in randul conservatorilor, nu atat din cauza opozitiei fata de Brexit, cat mai ales din cauza metodei preconizate.

Guvernul solicita puteri exceptionale pentru a efectua chiar el modificari importante, necesare in vederea transpunerii dreptului european, exonerandu-se de controlul deplin Parlamentului – “puterile lui Henric al VIII-lea”, echivalente ordonantelor romanesti.

De neimaginat pentru majoritatea deputatilor laburisti, care denunta o “lovitura de forta”, unii dintre ei s-au indepartat de consemenle de vot primite de la partid si s-au raliat Guvernului.

“Daca votez impotriva (…) in aceasta (luni) seara, nu inseamna ca votez impotriva Brexitului (…). Votez mai degraba impotriva unui Brexit prost gestionat, care ameninta sa ne slabeasca si mai mult traditiile democratice stabilite de mult timp si cu greu dobandite”, a explicat deputata laburista Angela Smith.

Spre deosebire de Guvern, partidul ei vrea sa mentina Regatul Unit in piata unica europeana in timpul unei perioade de tranzitie.

Prerogativele de care ar putea sa dispuna Executivul ingrijoreaza, de asemenea, sindicatele.

“Este usturator sa vezi un Guvern care a promis sa protejeze drepturile muncitorilor prezentand un proiect de lege cu privire la retragerea din UE intesat de falii cu privire la drepturile muncitorilor”, a denuntat secretarul general al Confederatiei sindicale TUC Frances O’Grady.

Brexitul continua sa cauzeze disensiuni in Regatul Unit, unde cateva mii de oameni au manifestat sambata, in centrul Londrei, cerand Guvernului “sa renunte” la el.

ziare.com