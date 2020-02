Marcel Ciolacu, la Conferinta Pro Romania: Haideti, treceti odata acasa! Victor Ponta a fost un prim-ministru bun

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu s-a aflat duminica la Conferinta anuala a Pro Romania, unde si-a amintit cuvintele mamei sale, adresandu-se celor din sala: “Haideti, treceti odata acasa!”, practic un apel la alianta intre cele doua partide de stanga. La Conferinta Pro romania au mai participat Gabriela Firea, primarul PSD al Bucurestiului, si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.

Ciolacu a ajuns la evenimentul politic al partidului condus de Ponta dupa ce, conform Antena 3, Claudiu Manda, Olguta Vasilescu si Mihai Tudose au incercat sa-l convinga sa nu mearga la conferinta Pro Romania.

Ciolacu a spus despre Victor Ponta care acum conduce Pro Romania ca a fost un prim ministru bun, dar a fost al PSD, fiind insa huiduit de sala cand a spus acelasi lucru despre Mihai Tudose. El a criticat Guvernul Orban despre care a spus ca a “intors toata Constitutia si toate regulile jocului, in functie de cum le spun lor sondajele”.

“Vor veni vremuri mai bune pentru PSD, nu cu venirea mea, dar cu tot efortul pe care incerc sa il fac alaturi de colegii mei, de a intra intr-o normalitate de partid, intr-o deschidere fara excluderi, chiar si fara suspendari, daca se poate. Oricum, dragi colegi, am inteles ca cu totii suntem niste oameni de stanga, eu asa am fost in ultimii 30 de ani, asa vreau sa contimui, fara sa deranjez pe nimeni, eu sunt un PSD-ist, nu mi-e rusine sa o spun, si voi ramane un PSD-ist.

Indiferent de tot ceea ce s-a intamplat in interiorul partidului, in ultimii ani. Am crezut in acest partid, cred in continuare, cred in capacitatea acestui partid de a reconstrui si de a se reforma. Situatia din acest moment nu este una tocmai fericita nici pentru PSD, nici pentru Pro Romania. Mi-as dori sa vorbesc acum despre reforma din Pro Romania, dar abia v-ati adunat si sunteti la inceput de drum. Daca ma uit in primele banci, imi vad prieteni, colegi de Parlament, fosti colegi din PSD si imi vin in minte cuvintele mamei mele cand eu cu fratii mei intarziam pe afara si venea si ne spunea,: Hai, treceti odata acasa”, a declarat Marcel Ciolacu, in debutul discursului sau la Conferinta anuala a Pro Romania.

Ciolacu si-a amintit cum in urma cu un an membrii PSD si cei ai Pro Romania nu aveau voie sa vorbeasca intre ei, fiind considerati “tradatori”.

“Se pare ca am depasit cu totii aceste lucruri alaturi de Ion Mocioalca, de Mircea Dobre, de Nicu Banicioiu si tot restul colegilor care ne-am sprijinit unii pe altii”, a declarat Ciolacu.

Presedintele interimar al PSD a fost huiduit in sala cand a afirmat ca Mihai Tudose ca a fost un bun premier.

“Cred ca este un moment in care trebuie sa spunem adevarul. Nu am nicio problema, Victor Ponta a fost un prim ministru bun, nu am nicio problema sa spun ca Victor Ponta a fost prim ministrul PSD ca si doamna Corina Cretu care a fost un comisar foarte bun, tot al PSD. Nu mi-e frica si nu am nicio problema sa spun ca si Mihai Tudose a fost un prim ministru bun, chiar daca spuneti asa si va inteleg trairile, va inteleg supararea, ati muncit ca Mihai Tudose sa ajunga europarlamentar.

Si eu am muncit ca Corina Cretu sa fie comisar european, asta nu inseamna ca eu o sa trec pe langa Corina Cretu sa o huidui sau sa o injur. Asta este istoricul pe care noi toti trebuie sa ni-l asumam. Nu noi am fost conducatorii care ne-au invrajbit. Eu nu sunt un om care prin structura are ura. Victor Ponta nu este un om care are ura, este un om rational, intelege momentul dificil in care se afla Romania in acest moment”, a declarat liderul social – democratilor.

Ciolacu a spus ca sunt multi social – democrati care nu isi doresc o alianta cu Pro Romania si invers, dar ca importanta este parerea romanilor.

