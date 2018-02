Manifestații pentru suținerea șefei DNA. Mii de oameni au ieșit în stradă in Bucuresti si in tara

Manifestații pentru susţinerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi a Laurei Codruţa Kovesi au loc duminică, în Piaţa Victoriei din Capitală, precum şi în alte oraşe, precum Cluj, Iasi, Sibiu, Arad, Ploieşti, Baia Mare, Craiova şi Galaţi, sub sloganul „Tudorele, pleacă tu, cu hoţii tăi”. Oamenii protesteaza pe un ger cumplit, in unele cazuri si pe viscol.

La ora 20.00, aproximativ 5.000 de oameni s-au strâns în fața Guvernului.

La Brașov erau 1.000 de manifestanți.

La Iași 200 de protestatari.

La Sibiu, numărul participanților la manifestație a ajuns la 700. La Sibiu, 500 de oameni s-au adunat pentru a-și exprima nemulțumirea față de anunțul ministrului Tudorel Toader, în care cere revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

In fata Guvernului s-au strans in jur de 5.000 de persoane, si cel putin inca 2.000 adunati in orasele tarii, potrivit estimarilor citate de televiziunile de stiri.

Oamenii scandeaza deja traditionalele “DNA, sa vina sa va ia” si “PSD, ciuma rosie”, dar au si mesaje pentru ministrul Justitiei: “Noi din statul paralel il dam jos pe Tudorel”

30 de persoane au participat la un protest organizat în fața Consulatului General al României din Milano. Manifestația a început la ora 15:00 și a ținut două ore. Romanii au iesit si la Dublin, Toronto si Viena.