Manifestatie anti-gratiere in Piata Victoriei

Sute de romani au iesit in strada miercuri seara, in mai multe orase ale tarii si in Capitala, in semn de protest fata de decizia Comisiei Juridice din Senat de a amenda proiectul Legii gratierii astfel incat si coruptii sa fie printre beneficiari.

Oamenii s-au mobilizat pe retelele de socializare, incepand cu orele 19-20. Au loc proteste la Bucuresti, Cluj, Craiova, Baia Mare si Iasi.

Zeci de persoane s-au adunat, miercuri seară, si în pieţele centrale din Sibiu, Cluj-Napoca, Braşov şi Constanţa, pentru a protesta faţă de amendamentele la Legea graţierii, adoptate de Comisia juridică din Senat, prin care condamnaţii pentru dare sau luare de mită şi pentru trafic de influenţă vor fi graţiaţi.



21.19: Gabriel Liiceanu a venit la protest

21.15 Numarul protestatarilor creste. Acestia striga “Nu daţi înapoi, venim peste voi”.

21.08: Moment emotionant: oamenii au cantat imnul, cu lanternele telefoanelor pornite.

21.06: Aproximativ 1500 de oameni sunt acum in Piata Victoriei. Protestatarii au spart gardul care imprejmuia centrul pietei si au ocupat artera din fata Guvernului. Multimea striga “Demisia!” si “Romania, trezeste-te!”. Jandarmeria apara hotia”, striga cativa indivizi, dar sunt acoperiti de restul multimii, care striga “Nu scapati” & “Hotii”

21.00: Aproximativ 1.000 de oameni au iesit la protest in Bucuresti, conform HotNews, iar Calea Victoriei este complet blocata. Oamenii au iesit cu copii, cu caini, unii au sosit direct de la munca.

20:55 – Miscarile si organizatiile civice Initiativa Romania, Initiativa Timisoara, Coruptia ucide, Geeks for Democracy, #Rezistenta, Sibiu Uniti Salvam, Aradul Civic, Oradea civica, ACTI Craiova, Civica Iasi, au decis sa iasa in strada pe parcursul zilelor urmatoare.

“Incepand de astazi, miscarile semnatare vor protesta impotriva acestor demersuri si vor cere abandonarea initiativelor de modificare a codurilor penale in sensul dezincriminarii faptelor de coruptie sau asociate acesteia, precum si de adoptare a unor proiecte de lege in vederea gratierii coruptilor”.

20:50 – Manifestantii din Piata Victoriei flutura drapele ale Romaniei si striga: “Jos Tariceanu, Dagnea si Grindeanu!”. Un protestatar flutura steagul SUA.

20:48 – Pe mai multe pagini de Facebook se transmite Live din Piata Victoriei. “Nu dati inapoi, venim peste voi!”, striga protestatarii in fata Guvernului Romaniei, sustinut de majoritatea PSD-ALDE.

Se scandeaza insistent “Hotii! Hotii!” si “Romania cere – fara gratiere!”

20:45 – Si la Oradea se iese in strada. Mobilizarea s-a facut pentru ora 21.

20:30 – Si la Iasi nemultumitii s-au mobilizat sub sloganul “Nu Gratierii Coruptiei. OUG 13 revine! Si Noi!”.