Mandatul de arestare al lui Radu Mazare a fost confirmat de ICCJ 

Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, a fost adus astazi, la ora 14.30, in fata magistratilor Inaltei Curti, pentru confirmarea mandatului de arestare preventiva emis in dosarul Polaris, caz in care a fost condamnat, in faza de fond, la 9 ani si 10 luni de inchisoare.

Atunci cand judecatorii au dat sentinta, ei au decis si “mentinerea masurii arestarii preventive a inculpatului Mazare Radu Stefan”.

Mandatul de arestare emis in lipsa, anul trecut, pe numele fostului primar al Constantei Radu Mazare a fost confirmat, marti, de ICCJ. Decizia poate fi contestata in 48 de ore de la comunicare. Conform sursei citate, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

La iesirea din sediul ICCJ, avocatul lui Mazare, Lizeta Haralambie, a spus ca acesta a vorbit timp de 10 ani si ca nu mai conteaza acum ce spune.

“Nu l-au judecat atatia ani si fac ce vor (magistratii, n.r.)? Mai conteaza acum ce mai zice (Mazare, n.r.)? (…) A vorbit destul atatia ani. 10 ani a tot vorbit, au tot fost audieri”, a declarat Lizeta Haralambie.

Radu Mazare este incarcerat in Penitenciarul Rahova pentru a-si ispasi pedeapsa de 9 ani de inchisoare, sentita definitiva primita in cazul “Retrocedarilor de pe litoral”.

Fostul edil a fost incarcerat luni seara la Rahova si a fost plasat in perioada de carantina pentru o perioada de 21 zile.

Fostul primar al Constantei a fost dat in urmarire internationala dupa ce, pe 8 februarie 2019, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-au condamnat definitiv la noua ani inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia, plaja si faleza.