Mandat de arestare in lipsa pentru Radu Mazare, plecat in Madagascar

Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei Radu Mazare, care in 30 decembrie, cand trebuia sa se prezinte la Politie in cadrul controlului judiciar, a anuntat ca a plecat in Madagascar, unde va cere azil politic.

Decizia instantei supreme nu este definitiva.

Mandatul de arestare pe numele lui Radu Mazare a fost emis la solicitarea DNA, care in cererea trimisa instantei arata: “Constatarile facute de catre organele de politie dovedesc atat conduita generala, guvernata de rea-credinta, a inculpatului in raport cu activitatea de supraveghere exercitata asupra sa, dar si riscul sustragerii acestuia de la raspundere penala prin parasirea teritoriului tarii (faptul ca investigatiile efectuate de catre organele de politie au relevat ca acesta se afla in Republica Madagascar, prezentand relevanta sub acest aspect, al intentiei sustragerii acestuia de la raspundere penala) “.

Procurorii spun ca exista suficiente date care arata ca Radu Mazare “s-a ascuns in scopul de a se sustrage de la judecata” si, de asemenea, exista un risc real si serios ca fostul primar sa se sustraga de la raspundere penala.

“Acest risc trebuie apreciat inclusiv in raport cu notorietatea politica si anturajul inculpatului, alcatuit din numeroase persoane care au detinut functii publice importante si care au fost sau sunt acuzati (ori condamnati) pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie”, mai afirma procurorii.

Fostul primar al Constantei Radu Mazare a plecat in Madagascar la sfarsitul lunii decembrie.

Atunci, el trebuia sa se prezinte la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, dar a transmis ca a plecat in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic.

El sustine, intr-o scrisoare adresata “tuturor autoritatilor interesate din Romania”, ca a decis sa ceara azil politic in Madagascar pentru ca este “o tinta politica a statului paralel”, iar in Romania nu mai are “nicio sansa sa beneficieze de o justitie corecta, independenta, obiectiva si impartiala”.

El mai spune ca se va intoarce atunci cand in tara va exista “o justitie reala”.

In acest document, Mazare se refera la toate cele patru noi dosare penale deschise in acest an pe numele sau, in care are calitatea de suspect sau de inculpat pentru abuz in serviciu sau complicitate la abuz in serviciu, dar si la celelalte patru dosare penale mai vechi, el sustinand ca este nevinovat.

