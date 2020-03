MAE recomanda romanilor care sunt in Germania, Franta sau Spania sa se intoarca de urgenta in tara

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franta si Germania, ca, in contextul evolutiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea sederii si revenirea de urgenta in Romania.

Pana la momentul parasirii teritoriului statelor respective, MAE reitereaza recomandarea principala de a urmari informatiile care sunt comunicate de catre autoritatile locale cu atributii in domeniu si de a respecta cu strictete recomandarile acestora.

Totodata, MAE le recomanda cetatenilor romani sa se informeze in mod constant cu privire la masurile luate de Romania pentru a combate raspandirea virusului COVID-19, respectiv procedura pe care o urmeaza, la sosirea in Romania – instituirea carantinei pentru cei sositi in Romania din zona rosie si intrarea in auto-izolare la domiciliu pentru persoanele sosite din zona galbena.

Zonele in functie de care se instituie persoanelor sosite in Romania auto-izolarea la domiciliu sau carantina institutionalizata se regasesc pe pagina de internet a Institutului National de Sanatate Publica din Romania.

De asemenea, MAE recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa revina in Romania pe cale rutiera sau feroviara sa se informeze cu privire la conditiile de intrare/tranzitare/iesire de pe teritoriul statelor pe care le tranziteaza.

MAE subliniaza importanta informarii asupra evolutiei raspandirii infectiei cu COVID-19 din surse oficiale – Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Ministerul Afacerilor Externe – si recomanda apelarea liniei de informare dedicata special cetatenilor romani aflati in afara tarii (004021 3202020) si gestionate de catre Ministerul Sanatatii pentru recomandari si alte informatii suplimentare despre prevenirea si combaterea infectiei cu COVID-19.

Cetatenii romani aflati pe teritoriul celor trei state pot solicita asistenta consulara, in cazul in care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, la urmatoarele numere de telefon de urgenta:

Spania – Ambasada Romaniei la Madrid: +34 669.362.202;

Consulatul General al Romaniei la Barcelona: +34 661 547 853;

Consulatul General al Romaniei la Sevilla: +34 648 212 169;

Consulatul General al Romaniei la Bilbao: +34 608 956 278;

Consulatul Romaniei la Castellon de la Plana: +34 677 842 467;

Consulatul Romaniei la Ciudad Real: +34 609 513 790;

Consulatul Romaniei la Zaragoza: +34 663 814 474;

Consulatul Romaniei la Almeria: +34 682 733 408;

Franta – Ambasada Romaniei la Paris: +33 680 713 729;

Consulatul General al Romaniei la Strasbourg: +33 627 050 022;

Consulatul General al Romaniei la Marsilia: +33 610 027 164;

Consulatul General al Romaniei la Lyon: +33 643 627 736;

Germania – Ambasada Romaniei la Berlin: +49 160 157 9938;

Consulatul General al Romaniei la Bonn: +49 173 575 7585;

Consulatul General al Romaniei la Munchen: +49 160 208 7789;

Consulatul General al Romaniei la Stuttgart: +49 171 681 3450.