MAE: Declaratiile premierului Tudose nu au valente anti-maghiare, ci puncteaza necesitatea respectarii ordinii constitutionale si de drept din Romania

MAE roman a spus, dupa ce ambasadorul roman a fost convocat de ministerul de externe de la Budapesta, ca declaratiile lui Mihai Tudose nu au “valente anti-maghiare”, “ci puncteaza, in primul rand, necesitatea respectarii ordinii constitutionale si de drept din Romania, stat unitar, suveran si indivizibil.

Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, ca “nici nu poate fi vorba” de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca “daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag”.

UDMR a reactionat dur, afirmand ca declaratia premierului roman este de ‘ev mediu”, iar presedintele formatiunii, Kelemen Hunor a spus ca a fost socat si ca asteapta scuza. De asemenea, Ambasadorul Marius Lazurca a fost convocat vineri de MAE ungar, care a apreciat ca declaratiile premierului sunt inacceptabile.

Ministerul roman de externe acuza insa ca “initiativele privind diverse forme de autonomie teritoriala pe criteriul etnic, s-au multiplicat in ultima perioada”, lucru “regretabil” in conditiile in care Romania a adoptat “masuri substantiale” de-a lungul timpului, in favoarea minoritatii ungare.

“MAE dezavueaza orice provocari de aceasta natura, mai ales in anul in care Romania isi propune sa sarbatoreasca Centenarul Marii Uniri”, se spune in comunicatul citat.

Pozitia MAE:

“Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de mesajele transmise de autoritatile de la Budapesta in contextul convocarii ambasadorului roman la Budapesta, la data de 12 ianuarie a.c. si face urmatoarele precizari:

Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag atentia asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale din tara noastra pentru asigurarea respectarii legii, fara a avea valente etnice, anti-maghiare si puncteaza, in primul rand, necesitatea respectarii ordinii constitutionale si de drept din Romania, stat unitar, suveran si indivizibil.

Semnalam, totodata, faptul ca dezbaterea in spatiul public pe acest subiect survine in contextul in care initiativele privind diverse forme de autonomie teritoriala pe criteriul etnic, s-au multiplicat in ultima perioada, culminand cu semnarea, la 8 ianuarie, a Rezolutiei comune a organizatiilor politice maghiare din Transilvania privind alinierea conceptelor de autonomie.

Aceste demersuri, pe o tema care tine strict de ordinea constitutionala a Romaniei si asupra careia s-au pronuntat anterior atat factorii politici cat si instanta constitutionala din Romania, nu contribuie la mentinerea unui spirit de convietuire interetnica armonioasa si nici la progresul in relatia bilaterala.

Astfel de gesturi sunt cu atat mai regretabile cu cat ignora, in mod deliberat, masurile substantiale adoptate de-a lungul timpului de autoritatile romane in beneficiul persoanelor apartinand minoritatii maghiare din Romania, corespunzand celor mai inalte standarde de protectie in materie, angajament pe care Romania si-l mentine si pe care il va urmari in mod constant in toate politicile sale.

MAE dezavueaza orice provocari de aceasta natura, mai ales in anul in care Romania isi propune sa sarbatoreasca Centenarul Marii Uniri intr-un spirit de unitate, toleranta si respect reciproc intre toti cetatenii sai, indiferent de etnia acestora.

MAE isi exprima increderea ca relatiile romano-ungare vor avea in continuare ca reper pilonii politico-juridici reprezentati de Tratatul politic de baza si Declaratia privind cooperarea si parteneriatul strategic pentru Europa in secolul XXI si se vor dezvolta in spiritul valorilor europene.” (HotNews)