MAE: Condiţii meteorologice severe în Ucraina; se vor înregistra ploi, ninsori însemnate cantitativ şi viscol

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Ucraina că, în conformitate cu datele transmise de autorităţile locale, de vineri până luni, în vestul şi centrul ţării, dar şi în regiunea Transcarpatia, sunt prognozate ploi, căderi de zăpadă însemnate cantitativ şi viscol.

Potrivit MAE, circulaţia autovehiculelor va fi îngreunată ca urmare a depunerii stratului de zăpadă şi gheaţă pe carosabil şi este posibil ca circulaţia auto să fie restricţionată sau închisă temporar pe anumite tronsoane ale drumurilor naţionale.

Sââmbătă şi duminică, pe cursurile râurilor din proximitatea oraşului Mucacevo, se aşteaptă creşteri de nivel între 0,5 şi 2,5 m, existând riscul izolat de producere a inundaţiilor.

Temperaturile minime se vor situa între -1° C şi -6° C pe timpul nopţii, iar pe alocuri, -7° C până la -12° C în zonele înalte ale regiunii Transcarpatia. Pe timpul zilei temperaturile vor fi pozitive cu maxime cuprinse între 3° C şi 8° C.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Kiev: +380445009932, +380445009934 şi +380445009935, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefoanele de permanenţă ale Ambasadei României În Ucraina: +380936252717; Consulatului General al României la Cernăuţi:+380932709260; Consulatului General al României la Odessa: +380955412788; Consulatului României la Solotvino: +380682140918.