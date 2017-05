Macron si-a nominalizat premierul: Este primarul unui mic oras al Frantei

Presedintele francez, Emmanuel Macron, l-a nominalizat, luni, pe Edouard Philippe, primarul orasului Le Havre, pentru functia de prim-ministru.

Philippe, in varsta de 46 de ani, este un parlamentar moderat de centru-dreapta, iar aceasta este prima decizie politica importanta luata de Macron, dupa investirea in functia de presedinte, scrie New York Times.

Cel care a facut anuntul a fost secretarul general al presedintelui francez, Alexis Kohler, in curtea Palatului Elysee.

Pana la jumatatea saptamanii, urmeaza ca noul lider francez sa prezinte si componenta cabinetului de ministri.

In ce il priveste pe Philippe, acesta este primarul orasului Le Havre, aflat in nordul Frantei, la malul Canalului Manecii, cu o populatie de 175.000 de locuitori.

Republican, noul premier este un apropiat al fostului prim-ministru Alain Juppe, din perioada 1995-1997, cand presedinte era Jacques Chirac. Philippe nu era un politician cunoscut la nivel national in Franta, pana saptamana trecuta, cand presa a inceput sa il vehiculeze drept viitor premier al tarii.

Parlamentar din 2012 si primar al orasului Le Havre din 2010, Philippe urmeaza ca luni seara sa ii succeada oficial lui Bernard Cazeneuve.