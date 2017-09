Ludovic Orban explica de ce PNL va ramane in continuare un partid mic: “Cea mai mare energie o consumam in interiorul partidului, in dispute intre noi”

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca cea mai mare energie se consuma in interiorul partidului, in dispute interne, si nu pentru a transmite mesaje in afara partidului, spunand ca PNL sta foarte prost pe comunicare, pe management educational si pe management de proiecte, existand organizatii in care el a facut conferinte de presa mai des decat liderul filialei judetene, relateaza HotNews.

Ludovic Orban a deschis sambata, Scoala de Vara a femeilor din PNL, la Jupiter, el spunand in discursul sau ca pentru a aseza partidul in linie de lupta trebuie organizate toate structurile formatiunii politice: “Dupa alegeri, avem practic sase luni pana la sfarsitul anului si am spus ca in aceste sase luni ca si obiective trebuie sa asezam partidul in linie de lupta. Ca sa asezam partidul in linie de lupta trebuie sa-ti organizeze toate structurile partidului. Dupa alegerile care au avut loc in organizatii si la nivel national, pana la sfarsitul anului avem ca obiectiv sa se aseze toate organizatiile partidului, organizatia de tineret, de femei, liga alesilor locali.”

El a adaugat ca PNL sta foarte prost la capitolul comunicare, management organizational si management de proiecte: “Pana la sfarsitul anului vreau sa finalizam toate procedurile de identificare a nevoilor de training de care are nevoie partidul la fiecare nivel. Va spun din capul locului, stam foarte prost pe comunicare, stam foarte prost pe management organizational, stam foarte prost pe management de proiecte, nici macar nu initiam proiecte, programe, pe care sa le ducem, in mod constat si consecvent, pe o perioada de timp medie sau lunga, sa le ducem la bun sfarsit. Stam prost pe managementul sedintelor: am participat la sedinte de birou fara ordine de zi, fara o pregatire cat de cat minimala a subiectului, pe care sa o faca presedintele sau unul din membrii biroului judetean”, a afirmat Ludovic Orban, subliniind ca sunt organizatii in care el a facut conferinte de presa mai des decat liderul organizatiei judetene.

Orban considera ca cea mai mare cantitate de energie se consuma pe dispute interne si nu pentru a transmite mesaje in afara partidului: “Cea mai mare cantitate de energie o consumam in interiorul partidului, in dispute intre noi, in discutii intre noi, si consumam foarte putina energie pentru a transmite mesaje in afara partidului. Si nu orice fel de mesaje: trebuie sa fie mesaje care intr-adevar sa aiba darul de a imbunatati perceptia Partidului National Liberal.” (HotNews)