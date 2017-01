Ludovic Orban, achitat la Inalta Curte. Decizia nu este definitiva

Ludovic Orban a fost achitat, in prima instanta, de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat ca i-a cerut bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru campania electorala la alegerile locale din vara anului 2016, anunta Digi 24. Completul de 3 judecatori a dat verdictul cu 2 voturi pentru achitare.

Ludovic Orban este acuzat că şi-a folosit funcţia politică şi a acţionat cu intenţie când a cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să îşi susţină campania electorală în calitate de candidat PNL la Primăria Bucureşti. Decizia completului de trei judecători nu va fi definitivă.

Procurorii DNA au cerut, la ultimul termen, în 16 ianuarie, condamnarea lui Ludovic Orban la o pedeapsă cu executare. Orban a susţinut că nu este vinovat şi că vrea să i se facă dreptate, iar cu mâna pe Biblie a spus că nu a vrut să beneficieze de o finanţare ilegală.

Ludovic Orban a fost trimis în judecată în 17 mai 2016, de procurorii DNA, care l-au acuzat că şi-a folosit influenţa pentru a obţine foloase necuvenite, conform News.ro.

Potrivit rechizitoriului, la data de 1 martie, Orban, atunci prim-vicepreşedinte al PNL, l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, solicitându-i sprijin financiar pentru campania electorală pentru alegerile locale din vara anului 2016, în care deputatul fusese nominalizat pentru a candida la funcţia de primar al Capitalei.

În 20 martie, când s-a întâlnit cu omul de afaceri, Orban i-ar fi cerut 50.000 de euro în numerar, “nu în vreo modalitate legală, precum şi cu depăşirea plafonului stabilit prin Legea finanţării partidelor politice”, cerând ca banii să ajungă la persoane cu funcţii de decizie în cadrul a două posturi de televiziune pentru promovarea imaginii sale, potrivit DNA.

Omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, deţinătorul firmei UTI, a declarat, la începutul lunii noiembrie 2016, în faţa instanţei supreme, că cei 50.000 de euro pe care i-a cerut Ludovic Orban în martie ar fi urmat să ajungă în mică parte la televiziuni, cei mai mulţi fiind solicitaţi, în nume privat, de Sorin Oancea de la B1 TV şi Cozmin Guşă de la Realitatea TV.

Ulterior, Sorin Oancea a arată că nu i se pare în regulă “să te joci cu astfel de afirmaţii” şi că dosarele pe care le are Urdăreanu l-au determinat să facă nişte declaraţii pentru care va răspunde.

În 11 aprilie 2016, ziua în care a fost pus sub control judiciar, Orban a anunţat că îşi retrage candidatura la Primăria Capitalei şi demisionează din funcţiile de prim-vicepreşedinte PNL şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, el rămânând deputat până la încheierea mandatului, în decembrie.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, patronul grupului de firme UTI, l-a denunţat pe Ludovic Orban la DNA, apoi l-a înregistrat din proprie iniţiativă şi a dus înregistrările la procurori pentru susţinerea afirmaţiilor sale.

Omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu este judecat, din decembrie 2015, în dosarul în care este acuzat şi primarul municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, pentru fapte de corupţie privind un contract de management al traficului în Iaşi, în valoare de aproape 70 de milioane de lei, atribuit asocierii UTI – SC Information Business Consulting SRL în schimbul a 10 la sută din valoarea contractului.

După ce a fost pus sub acuzare de către procurorii DNA, Tiberiu Urdăreanu a colaborat cu anchetatorii, în speranţa că va primi o pedeapsă mai mică.

Aşa ar fi ajuns Urdăreanu să îl denunţe pe Ludovic Orban, iar pentru a avea dovada acuzaţiilor la adresa deputatului liberal, atunci candidat al PNL la Primăria Capitalei, l-a înregistrat când acesta spunea că ar avea nevoie de 50.000 de euro pentru campania sa electorală, au mai spus sursele citate.