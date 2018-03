Lovitura pentru romanii din Ucraina: Legea care permitea folosirea limbii romane ca limba regionala, respinsa de Curtea Constitutionala

Curtea Constitutionala a Ucrainei a anuntat adoptarea unei hotarari referitoare la Legea “Privind principiile politicii lingvistice de stat”, numita, dupa autori, si legea “Kivalov-Kolesnicenko”. Potrivit hotararii, aceasta lege, care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie minoritara mai mare de 10 la suta, este considerata neconstitutionala, informeaza agentia BucPress.

Legea adoptata in 2012, in perioada Presedintelui Viktor Ianukovici, a fost declarata neconstitutionala dupa o sesizare depusa de 52 de parlamentari ucraineni.

Agentia BucPress mentioneaza ca mai multe localitati cu o populatie majoritar romaneasca, dar si unele raioane din Ucraina, in baza Legii “Kolesnicenko-Kivalov” au adoptat hotarari de recunoastere a limbii romane ca limba regionala pe langa cea ucraineana, deoarece legea amintita permitea minoritatilor nationale sa utilizeze limba materna inclusiv in dialogul cu autoritatile locale.

In acelasi timp, mai multe autoritati regionale din centrul, sudul si estul tarii au recunoscut limba rusa ca fiind limba regionala. Acelasi statut avea limba maghiara in mai multe localitati din regiunea Transcarpatia. In pofida unor aprecieri cum ca Legea “Kolesnicenko-Kivalov” nu functiona in totalitate, ea, totusi, reprezenta o baza legislativa pentru asigurarea drepturilor minoritatilor nationale in regiuni.

Examinarea acestei legi de catre Curtea Constitutionala a fost initiata in 2014, iar sedintele plenare fara participarea presei au avut loc incepand cu luna decembrie 2017.

Miercuri, 28 februarie 2018, Curtea Constitutionala a hotarat ca Legea “Privind principiile politicii lingvistice de stat” nu este constitutionala.

Sursa citata reaminteste ca, imediat dupa destituirea presedintelui ucrainean Viktor Ianukovici, Rada Suprema a incercat sa anuleze legea, ceea ce a provocat un val de nemultumiri in estul Ucrainei si Crimeea, dupa care a urmat destabilizarea situatiei din aceste zone. Atunci, presedintele Parlamentului de la Kiev Oleksandr Turcinov a refuzat sa semneze actul de anulare a legii lingvistice.

Prin aceasta decizie a Curtii Constitutionale din Ucraina etnicii romani, dar si alte minoritati, raman fara o baza legislativa temeinica, care sa le asigure libera functionare a limbii materne in zonele locuite compact de ei. Aceasta, mai ales in contextul adoptarii Legii Educatiei, introducerii unor cote lingvistice la TV si radio si absentei unei conceptii de alternativa referitoare la statutul limbilor minoritatilor in regiuni.

