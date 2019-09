Lovitura pentru Boris Johnson: Camera Comunelor a adoptat legea care solicita amanarea Brexit-ului. Camera Lorzilor o va vota si ea pana vineri

Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters.

Actul normativ a fost adoptat cu 327 de voturi ‘pentru’ si 299 ‘impotriva’ in a treia si ultima lectura.

Actul normativ va ajunge acum in Camera Lorzilor, unde urmeaza sa fie dezbatut probabil timp de mai multe zile.

Potrivit BBC, in aceasta Camera, este asteptata tergiversarea votului, prin diverse tactici. Deja au fost depuse 86 de amendamente la acest proiect. De asemenea, Camera Lorzilor are posibilitatea de a adopta proiectul in forma sa finala sau de a-l retrimite Camerei Comunelor cu amendamente.

Astfel, parlamentarii conservatori, care nu detin majoritatea in Camera Lorzilor, incearca sa amane ca aceasta initiativa legislativa sa devina lege inainte ca Boris Johnson sa suspende Parlamentul, la inceputul saptamanii viitoare.

Membrii Camerei Lorzilor au decis sa aprobe pana vineri proiectul de lege “Benn”, care impiedica un Brexit fara acord.

Camera Comunelor s-a impotrivit de trei ori prim-ministrului Boris Johnson in acest sens, scrie The Guardian. Johnson a si esuat in incercarea de a forta organizarea de alegeri anticipate.

Jeremy Corbyn, liderul laburist, i-a spus lui Johnson ca nu va fi de acord cu propunerea lui pana ce proiectul de lege nu va primi consimtamantul regal.

Imediat dupa, prim-ministrul l-a numit pe Jeremy Corbyn “primul lider al opozitiei din istoria democrata a tarii noastre care refuza invitatia la alegeri”.

Joi, la ora locala 01.30, in urma unor dezbateri ample, membrii Camerei Lorzilor au aprobat o motiune de a schimba ordinea de zi, iar proiectul de lege – care a trecut miercuri de Camera Comunelor, cu ajutorul rebelilor Tory si al opozitiei – va reveni in camera inferioara a Parlamentului britanic pana la ora 17.00, vineri.

Proiectul va putea fi votat din nou de membrii Parlamentului luni si prezentat pentru consimtamantul regal. Lorzii vor dezbate joi proiectul “Benn” si amendamentele.

ziare.com