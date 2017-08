Loto 6 din 49: A fost castigat premiul cel mare, de 2,6 milioane euro

Premiul la categoria I in valoare de 11.906.912,95 lei (peste 2,6 milioane euro) a fost castigat joi, cu un bilet jucat la o agentie din Barlad, pretul biletului fiind de 148,90 lei.

“La tragerea Loto 6/49 de joi, 31 august, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 11.906.912,95 lei (peste 2,6 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 37-004 din Barlad si a fost completat cu 8 numere la intreg la Loto 6/49 (28 de variante) si 6 variante la Noroc, pretul biletului fiind de 148,90 lei”, anunta Loteria Romana.

Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 12 castiguri de categoria a II-a si 15 castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului fiind de 11.956.612,95 lei (peste 2,6 milioane euro).

Acesta este al patrulea castig inregistrat in acest an la categoria I a jocului Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I a fost castigat in data de 11.05.2017 si a fost in valoare de 10.286.597,39 lei.

Conform Regulamentului, castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a intra in posesia banilor.

La 6 din 49 numerele castigatoare au fost 18, 11, 24, 39, 12, 34

La 5 din 40 numerele castigatoare au fost 39, 6, 26, 29, 5, 13

La Joker numerele sunt 35, 8, 36, 6, 16, 12

Numarul Noroc este 4 0 6 9 2 5 2. Numarul Super Noroc e 6 3 2 4 8 1, in timp ce numarul noroc plus e 0 3 3 2 9 4.

ziare.com