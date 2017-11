Liviu Pop vrea si un Bacalaureatde iarna: Sa facem si a treia sesiune, chiar si unul pentru romanii de pretutindeni

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, precizeaza ca aproape jumatate dintre absolventii de clasa a XII-a din ultimii zece ani nu au trecut cu bine examenul de Bacalaureat, asa ca propune introducerea unei noi sesiuni, “undeva in decembrie, poate februarie”, ba chiar si un bacalaureat pentru romanii de pretutindeni.

Anuntul a fost facut in cadrul unui interviu acordat Agerpres, in care Liviu Pop a precizat ca subiectul este, deocamdata, la nivel de intentie.

“In ceea ce priveste examenul de bacalaureat, este o problema foarte serioasa. Avem in ultimii zece ani aproape 2.000.000 de romani care au finalizat clasa a XII-a. Dintre acestia, aproape jumatate nu si-au luat bacalaureatul, mai precis 800 si ceva de mii. Dintre cele 800 si ceva de mii de persoane care nu si-au luat examenul de bacalaureat, 700.000 sunt pe zona liceelor tehnologice. Sunt absolventi de licee tehnologice. De ce asa de multi nu si-au luat examenul de bacalaureat? Este o intrebare la care cu toti trebuie sa ne raspundem, fapt pentru care aici trebuie sa regandim pe de-o parte tipul examenului de bacalaureat.

(…) Este o discutie de a introduce o noua sesiune de bacalaureat si eu cred ca este necesara. Cat de utila este sesiunea din august deja stim. Am vazut in ultimii zece ani de zile cati absolventi s-au prezentat in august si cati au luat examenul de bacalaureat. Si anul acesta am avut un numar mare de persoane care s-au inscris si totusi prezenta a fost foarte mica. Din punctul meu de vedere, cred ca un examen de bacalaureat, o alta sesiune ar trebui organizata undeva in decembrie, poate februarie fiind vacanta de iarna. Dar foarte repede, din iulie pana in august, in 30-35 de zile nu se produc foarte multe lucruri in cunostintele elevului sau absolventului si eu cred ca o sesiune de bacalaureat, daca o introducem, va trebui sa o gandim in luna decembrie”, a argumentat Liviu Pop in interviul citat.

Ministrul Educatiei subliniaza insa ca “nu se pune problema pentru decembrie anul acesta”.

“Daca o gandim, sa o gandim pentru anul viitor. Plecand de la realitate, noi o sa dam publice toate datele vizavi de cati s-au inscris, cati au participat, care a fost procentul. Eu cred ca din iulie pana in decembrie este timp suficient sa se pregateasca acei care nu si-au luat examenul de bacalaureat”, a precizat el.

Intrebat daca ar fi vorba despre doua sau trei sesiuni de bacalaureat, Liviu Pop a precizat din nou ca “Deocamdata este o chestiune de discutii”.

“Eu cred ca legea ne permite sa introducem a treia sesiune de bacalaureat. A fost vorba candva sa o introducem in martie. A fost o opozitie din sistem, putin, vizavi de organizare. Am discutat cu o parte din colegii mei din minister si inspectorate.

Daca vom gandi o a treia sesiune de bacalaureat, aceasta trebuie gandita, evident, in termeni rezonabili si normali in asa fel incat sa dam sanse mai mari elevilor care au finalizat clasa a XII-a si de ce sa nu uitam ca mai sunt si alti romani prin alte colturi ale lumii si un bacalaureat al romanilor de pretutindeni ar trebuie sa il gandim ca tara, lucru pe care o sa il facem in baza unor dezbateri ample, nu asa, pe viteza. Pentru cei care anul viitor urmeaza sa dea examen de bacalaureat nu se modifica nimic”, a dat asigurari ministrul Educatiei.