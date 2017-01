Liviu Dragnea, taxat dur de internauți pentru asocierea protestelor cu o nouă “mineriadă”

Reacţia lui Dragnea la protestele străzii față de cele două ordonanțe ininițiate de Ministerul Justiției a generat comentarii numeroase venite din partea oamenilor, pasajul care a dat naştere la cele mai multe comentarii fiind cel în care Dragnea susţine că preşedintele Klaus Iohannis conduce o nouă “mineriadă”.

Pe pagina de Facebook a lui Liviu Dragnea erau, în această dimineață, peste 9000 de comentarii, majoritatea păstrând un ton civilizat. Majoritatea oamenilor care au comentat susţin că nu doresc dărâmarea Guvernului, ci doar retragerea OUG privind graţierea şi modificarea Codului Penal.

Iată câteva dintre ele:

“Baroane, oricât ai incerca să te ascunzi printre cuvinte noi știm cine ești : un condamnat definitiv cu alte dosare pe rol. Ia zi, a început să miroasă a pârnaie pe sub mustata aia a ta de cocalar de Teleorman? Și mai zi, daca tot te-ai întors de la investirea lui Trump, cum i-ai dat milionul? L-ai lipit de frunte sau așa gen fără număr fără număr? Noapte bună, ne vedem mâine în stradă!”, îi scrie şi Adrian Lepădatu, lui Liviu Dragnea.

“Stimate domn, Președintele are un avans de 3.5 milioane de voturi fata de cât a obținut PSD la alegerile din decembrie. Cred ca va cam riscați. Aveți grija cum va jucati cu asmutirea romanilor împotriva romanilor. Ați mai încercat in 2014 si nu a prea ieșit. Nu știam ca eliberarea si iertarea infractorilor se afla in programul de guvernare al PSD”, scrie Iulian Leoride.

“Pai daca spuneati domnule Dragnea in campania electorala ca vreti sa scoateti puscariasi din puscarii, va garantez ca nu aveati nici 8% din voturile populatiei. In loc sa va zbateti sa ne scoateti din mocirla saraciei si coruptiei, dumneata, prima oara, vrei sa lasi puscariasi liberi. Asta e mai urgent acum, decat niste masuri rapide sa-i scoateti pe romani din saracie, sa faceti ceva sa nu mai plece romanii in strainatate caci ramane tara pustie, sa te ocupi de spitale ca mor oamenii cu zile in ele si in mizerie, sa te ocupi de scoli ca se darama pe copii? Da, dumneata domnule Dragnea, pentru ca nu suntem atat de prosti incat sa credem ca domnul Grindeanu e prim ministrul Romaniei”, scrie Costica Sima.

“Pe bune, domnule Dragnea? Chiar asa, lovitura de stat? Nicidecum. Nu vrem decat sa retraga dl Grindeanu ordonantele. E simplu, in rest suntem bine. Nu va prea indragim, dar va lasam sa guvernati, ca ati fost ales in mod legitim. Si despre adevaratii sau falsii corupti lasati-i pe altii sa decida, conform principiului separatiei puterilor”, scrie Oana Marginean.

realitatea.net