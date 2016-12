Liviu Dragnea risca sa nu intre in Parlament

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, ales deputat de Teleorman, ar putea ramane in afara Parlamentului, deoarece Regulamentul Camerei Deputatilor prevede ca alegerea unui deputat poate fi invalidata daca respectivul a fost condamnat definitiv pentru fraude electorale.

“Comisia de validare propune invalidarea alegerii unui deputat (…) in cazul in care exista o hotarare judecatoreasca de condamnare, ramasa definitiva, privind savarsirea de catre respectivul deputat a unor infractiuni legate de derularea procesului electoral”, se arata in articolul 7, alineatul (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor.

Liviu Dragnea intra sub incidenta acestui articol, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a condamnat definitiv in aprilie 2016 la doi ani de inchisoare cu suspendare, cu un termen de incercare de patru ani, pentru fraude comise la referendumul din 2012 de demitere a lui Traian Basescu din functia de presedinte al Romaniei. Conform procurorilor, Liviu Dragnea a uzat de influenta si autoritatea sa in partid in scopul obtinerii unor foloase nepatrimoniale de natura electorala, necuvenite, pentru alianta politica din care facea parte formatiunea pe care o reprezenta, si anume indeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obtinute in alte conditii decat cele legale. Procurorii sustineau ca Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, in care a implicat mai multe persoane asupra carora avea influenta in virtutea functiei pe care o detinea – presedinte executiv PSD – avand ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot.

Propunerea comisiei de validare va fi supusa insa dezbaterii si votului plenului Camerei Deputatilor, unde PSD, avand majoritatea impreuna cu ALDE, ar putea vota validarea mandatului lui Liviu Dragnea.

“In cazul deputatilor pentru care a fost propusa invalidarea mandatului, Camera Deputatilor dezbate si se pronunta prin vot pentru fiecare caz in parte. (2) Validarea sau invalidarea mandatelor de deputat se face cu votul majoritatii deputatilor prezenti”, se arata in articolul 10 din Regulamentul Camerei Deputatilor.

Formal insa, mandatele deputatilor sunt validate printr-o hotarare a Camerei Deputatilor. Daca aceasta va include si mandatul lui Liviu Dragnea, ea poate fi atacata la Curtea Constitutionala de catre partidele de opozitie.

Condamnarea din aprilie 2016 ii creeaza liderului PSD probleme si in ceea ce priveste preluarea functiei de prim-ministru. O lege adoptata in 2001 chiar de catre PSD, condus la acea vreme de Adrian Nastase, interzice persoanelor condamnate penal sa fie membri ai Guvernului.

Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Florin Iordache, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca articolul din Regulamentul forului care l-ar putea impiedica pe Liviu Dragnea sa fie validat ca deputat se refera doar la condamnari definitive pentru alegerile curente, iar astfel liderul PSD “nu a fost ales prin frauda”.

“Discutam de aceste alegeri pentru validare. BEC a comunicat ca nu s-au comis fraude electorale. E simplu, niciun deputat nu a fost ales prin frauda”, spune Florin Iordache, dand de inteles ca prevederea privind condamnarea definitiva pentru fraude electorale ar fi trebuit sa aiba loc in cazul alegerilor care tocmai s-au incheiat.

Vicepresedintele PMP, Robert Turcescu, a declarat ca din moment ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv pentru infractiuni legate de un proces electoral, se poate gandi serios la “o formula in care mandatul lui de parlamentar sa nu fie validat intr-un astfel de context”.

“In conditiile in care regulamentul este in vigoare, avand in vedere sentinta pe care o are Liviu Dragnea, care este legata tocmai de fraudarea unui proces electoral, cred ca ne putem gandi serios la o formula in care mandatul lui de parlamentar sa nu fie validat intr-un astfel de context. Nu e o pozitie a partidului, pentru ca e prima oara cand aud de asta, dar, din punctul meu de vedere, regulamentul pare sa sune destul de clar in aceasta privinta”, a declarat vicepresedintele PMP, Robert Turcescu, proaspat ales deputat de Constanta.

O reactie a venit si de la PNL. Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, anunta ca liberalii vor vota pentru invalidarea mandatului de deputat al liderului PSD Liviu Dragnea.

“Vom pleda pentru invalidarea mandatului de deputat al presedintelui PSD, Liviu Dragnea, si vom vota in consecinta. Regulamentul Camerei Deputatilor este clar si limpede: mandatele persoanelor condamnate definitiv pentru fraude electorale nu pot fi validate”, scrie Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.

ziare.com