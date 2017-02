Liviu Dragnea, reacție la discursul lui Klaus Iohannis: Să lase Guvernul Grindeanu să-și facă treaba!

Președintele Camerei Deputaților l-a acuzat pe șeful statului că a vorbit despre divizare, în loc de pace.

“Am asistat la discurs, trebuie să spun din capul locului că m-aș fi așteptat să fie un discurs de unitate, din păcate a ales să vorbească despre divizare, despre români buni și români răi, sunt de acord că alegerile anticipate nu sunt o soluție, am înțeles îndemnul lui ca Guvernul să fie eficient pentru că programul de guvernare este unul bun. Și pe mine m-au susprins (colegii din PSD că au părăsit sala), dar și ei și eu ne așteptam ca președintele să aibă un discurs de mediator. Eu nu am ieșit din sală pentru că mi s-a părut civilizat să ascult acest mesaj cu speranțe că vor veni mesaje de pace. Noi nu facem nimic împotriva președintelui. Suspendarea nu a fost și nu este o soluție. Și noi puteam după alegeri să scoatem lumea în stradă. Dar nu am vrut să facem asta”, a declarat Dragnea.