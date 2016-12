Liviu Dragnea, prima reactie dupa exit-poll: Votul romanilor trebuie respectat. Romania isi va respecta toate angajamentele internationale strategice si economice

Liviu Dragnea s-a declarat “destul de multumit” si “coplesit” dupa anuntarea primelor rezultate ale exit-poll-urilor, care dau PSD castigator detasat in alegerile parlamentare, si a cerut respectarea votului romanilor.

Dragnea a vorbit despre un “scor istoric pentru PSD”, inainte de a afirma: “Votul romanilor trebuie respectat”.

“A fost o campanie foarte violenta si cu foarte multa manipulare, sper ca dupa acest vot toata lumea sa inteleaga ca romanii nu mai vor sa fie dezbinati”, a mentionat acesta.

Intrebat ce calitati ar trebui sa aiba premierul propus de PSD, Dragnea a refuzat sa creioneze un “portret” al acestuia in conferinta de presa.

Dragnea a subliniat ca PSD va respecta toate angajamentele internationale strategice si economice ale Romaniei.

Iata mai jos cele mai importante declaratii ale lui Liviu Dragnea:

Pentru nimeni nu mai exista nicio indoiala cu privire la castigatorul alegerilor. Cetatenii au facut diferenta intre vorbe si realitate, intre manipulare si adevar

Romanii vor sa se simta acasa in tara lor si eu vreau ca Romania sa fie o casa buna pentru toti romanii, nu numai pentru o parte dintre ei

Eu voi tine cont de trei lucruri: votul de azi al romanilor, constitutia si programul de guvernare prezentat

Vreau sa transmit cateva mesaje. Pentru partenerii externi: Romania isi va respecta toate angajamentele internationale strategice si economice, cu precizarea ca vrem cu tarie sa adaugam o componenta economica importanta la aceste parteneriate

Pentru factorii politici interni: Romania e o insula de stabilitate in regiune. Eu vreau ca in Romania sa se mentina aceasta democratie stabila, fara conflicte inutile

Toti oamenii politici, toate institutiile fundamentale trebuie sa inteleaga si sa respecte votul romanilor

Trebuie sa intelegem toti ca Romania are nevoie de o guvernare stabila, competenta si responsabila

Le cer tuturor sa se puna azi capat dezbinarii pentru ca romanii au votat impotriva instigarii la ura si la dezbinare, pentru ca toti sa ne unim

Vrem sa ne aparam rezultatele transmise de exit-poll

