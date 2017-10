Liderii catalani au fost pusi oficial sub acuzare pentru rebeliune. Puigdemont ar fi fugit din tara

Autoritatile spaniole i-au pus oficial sub acuzare, luni, pe liderii separatisti catalani, pentru rebeliune, razvratire si folosire abuziva a banilor publici.

Parchetul General spaniol anuntase inca de saptamana trecuta, de cand Parlamentul catalan a votat proclamarea independentei, ca va deschide dosar pentru rebeliune. Pentru astfel de fapte, daca vor fi gasiti vinovati, cei acuzati risca pana la 30 de ani de inchisoare.

Fostul presedinte Carles Puigdemont si fostul lider al Parlamentului, Carme Forcadell, sunt principalii vizati de acuzatiile procuraturii spaniole. De asemenea, au mai fost pusi sub acuzare alti membri ai fostului guvern si parlament catalan, informeaza Washington Post.

“Prin actiunile si deciziile lor din ultimii 2 ani au provocat o criza institutionala care a culminat cu declararea unilaterala a independentei, facuta in total dezacord cu Constitutia”, a declarat luni procurorul general spaniol Jose Manuel Maza.

Cei pusi sub acuzare nu au fost plasati in arest. Lor li s-a cerut sa se prezinte zilele urmatoare la un tribunal din Madrid.

Ca un gest de fronda, insa, desi au fost inlaturati din functii inca de saptamana trecuta cand Spania a preluat oficial conducerea Cataloniei, suspendandu-i autonomia, mai multi fosti oficiali catalani s-au prezentat la vechile locuri de munca.

Dimineata au existat indicii chiar ca si Puigdemont ar fi facut acest lucru, dupa ce a postat pe Instagram o imagine in care apare curtea sediului Guvernului Cataloniei, insotita de mesajul “buna dimineata” si un zambet.

Apoi a aparut insa informatia ca Puigdemont si mare parte din fostul guvern au fugit din tara, in Belgia. Belgia este unul dintre putinii membri UE unde cetateni ai blocului comunitar pot cere azil politic.

“Ei vorbesc deja despre o condamnare la inchisoare. Intrebarea este in ce masura ar putea Puigdemont sa aiba un proces echitabil”, a declarat duminica ministrul belgian al Migratiei, Theo Francken.

Potrivit The Independent, care citeaza presa spaniola, Puigdemont si mai multi membri ai fostului cabinet catalan sunt in drum spre Bruxelles si urmeaza sa faca o declaratie comuna in cursul acestei zile.

ziare.com