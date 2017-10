Lia Olguta Vasilescu: Femeile lucreaza mai putin, cotizeaza mai putin si ies cu pensie mai buna. Vrem sa echilibram asta

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca Guvernul considera ca femeile sunt avantajate la pensionare in fata barbatilor si vrea sa corecteze aceasta “inechitate”.

Mai exact, Vasilescu sustine ca femeile lucreaza mai putin, cotizeaza mai putin, dar ajung sa primeasca pensie mai buna, asa ca va fi schimbat modul de calcul.

“Nu crestem varsta de pensionare. Ramane cea din actuala lege pentru femei si barbati. E adevarat ca se schimba modalitatea de calcul. Acum, desi femeile cotizeaza mai putin, lucreaza mai putin, ies cu o pensie mai buna si vrem sa echilibram asta, intre genuri. E adevarat ca cine vrea sa ramana peste varsta de pensionare in sistem poate sa o faca, fara a mai cumula pensia cu salariul”, a spus ministrul Muncii, joi seara, la Romania TV.

In plus, in ce priveste cumulul pensiei cu salariul, acesta va fi interzis si pentru cei care decid sa continue sa lucreze si dupa ce legal au implinit varsta de pensionare.

“Cine vrea sa ramana in sistem peste varsta de pensionare poate sa o faca fara sa mai cumuleze pensia cu salariul. Se poate merge pana la varsta de 70 de ani. La o discutie cu sindicatele, cineva cerea sa se poata cumula pensia cu salariul, iar altcineva spunea ca nu e de acord. Aceasta va fi o decizie politica. Daca ai nevoie de un om in sistem, nu trebuie sa il dai la pensie la 40 de ani si a doua zi il angajezi pe aceeasi functie, ii dai acelasi salariu, ia si pensie si, cum s-a intamplat la pensiile speciale, chiar sa fie una uriasa.

Pentru a ramane in sistem e nevoie de acord cu angajatorul si de adeverinta medicala ca este apt”, a mai spus ministrul Muncii.

Pensia se redefineste: Dispare pensia minima garantata, 5 milioane de pensii vor fi recalculate

Fostul primar al Craiovei spune ca va disparea pensia minima garantata, aceasta urmand sa devina un fel de indemnizatie ce va fi transferata pe alt sistem, nu cel al pensiilor.

“Pensia se redefineste. Vor fi pensionari cei care au vechime in munca. Acum sunt amestecati si cei care au platit contributii doar o zi si sunt considerati pensionari. Nu vor fi considerati pensionari cei aflati acum pe pensia minima garantata.

Ei vor primi in cotinuare indemnizatia, dar pe alta lege. Aceasta indemnizatie va creste la 640 de lei din ianuarie 2018″.

Ea a anuntat ca va mai dura pana cand va intra in vigoare Legea Pensiilor, pentru ca trebuie recalculate 5 milioane de pensii.

“Au fost trei variante de lucru, s-a ales una dintre ele in coalitie si a ramas ca la Casa de Pensii sa se faca un calcul preliminar pe care sa il trimita la Ministerul Economiei. Trebuie sa ne spuna cate pensii sunt in plata, sa ne dea un termen cat ar dura calcularea pensiilor, ca sa stim in ce termen putem sa adoptam aceasta lege.

Probabil va fi din doi pasi: punctul de pensie care va creste conform programului de guvernare, asa cum a crescut si anul acesta la 1.000 de lei, iar a doua etapa – corectii in Legea Pensiilor, dar este vorba de un termen mai indelungat, pentru ca este vorba de 5 milioane de pensii care trebuie sa fie recalculate. (…)

Nu avem toate calculele facute si girul politic, deci putem vorbi doar principial despre ce se intampla in lege. Cand am discutat cu sindicatele din sanatate despre trecerea contributiilor de la angajator la angajat, le-am explicat care este avantajul pe Legea Pensiilor si cei care erau mai aproape de pensionare au fost chiar interesati”, a sustinut ministrul.

ziare.com