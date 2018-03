Legile Justitiei modificate de Comisia Iordache au fost adoptate fulgerator si de plenul Camerei Deputatilor

Intr-o singura dimineata, plenul Camerei Deputatilor a reusit sa voteze toate modificarile aduse celor trei Legi ale Justitiei.

Astfel, Legea pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 182 de voturi “pentru” si 91 “impotriva”.

Legea pentru modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a fost adoptata cu 190 de voturi “pentru” si 98 “impotriva”.

Legea pentru modificarea Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM a fost adoptata cu 189 de voturi “pentru” si 101 “impotriva”.

Presedintele comisiei speciale care a modificat legile, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat ca cele trei legi au fost modificate in concordanta cu deciziile Comisiei de la Venetia.

“Comisia speciala a fost infiintata tocmai pentru a pune in concordanta legislatia existenta cu deciziile Curtii Constitutionale. Noi tocmai asta am facut si vreau sa va spun ca noi am tinut cont de deciziile Curtii. Printre altele, am fost atacati permanent ca incercam sa politizam Justitia, sa subordonam Justitia. Eu am cerut de la inceputul dezbaterilor sa imi precizati un singur articol care subordoneaza Justitia sau, intr-un fel sau altul, modifica legislatia penala”, a argumentat Florin Iordache.

“De fiecare data, ati invocat faptul ca ar trebui sa solicitam un punct de vedere al Comisiei de la Venetia. Eu v-am solicitat, stimati colegi, inainte de a ne critica, haideti sa citim. Daca am citi mai mult si daca am citi cu atentie deciziile CCR, la fiecare din cele trei decizii CCR ne precizeaza foarte clar ca acele modificari pe care noi le-am facut si le-am propus nu afecteaza in niciun fel independenta Justitiei, iar modificarile pe care le-am facut sunt in concordanta cu deciziile Comisiei de la Venetia”, a mai Florin Iordache.

Senatul este for decizional in cazul acestor proiecte legislative.

