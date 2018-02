Legile Justitiei, in Parlamentul European. Comisarul european pentru Justitie: “Romania a parcurs un maraton. Un pas inapoi ar fi o mare dezamagire pentru prietenii Romaniei, dar mai ales pentru cetatenii romani”

Impactul pe care schimbarile legislative initiate de PSD si ALDE le au asupra independentei justitiei si statului de drept a fost miercuri in Parlamentul European, cadrul unei sedinte la Strasbourg.

Multi europarlamentari straini au criticat actiunile coalitiei de guvernare, aratand ca sprijina coruptia. Unii s-au aratat nedumeriti cum de un om ca Liviu Dragnea, vizat de atatea anchete, ocupa inca o functie cheie. Dar ceea ce au avut in comun multe discursuri au fost aprecierea si sustinerea pentru zecile de mii de romani care au iesit in strada sa apere valorile europene.

Comisarul european pentru Justitiei Vera Jourova a fost principalul critic al actiunilor de modificare a legislatiei judiciare, dar le-a transmis romanilor ca drepturile lor sunt egale cu ale oricaror alti cetateni si vor fi aparate de Comisia Europeana.

Vera Jourova, Comisarul European pentru Justitie, a amintit in cadrul acestei dezbateri ca situatia modificarilor legislative fac obiectul unei anchete proprii ale GRECO, ale carei rezultate vor fi anuntate in luna martie. Ea s-a referit la progresul inregistrat de Romania pana acum drept “un maraton”, a carui linie de sosire se vede la orizont. Eurodeputatii PSD Victor Bostinaru si Ioan Mircea Pascu au insistat asupra faptului ca in Romania exista un pact intre seviciile secrete si institutii in justitie, Bostinaru afirmand chiar ca acest “pact” intre un serviciu secret si DNA a permis ca in Romania sa se faca “politie politica”. Pe de alta parte, eurodeputatul Ana Gomes (Portugalia), colega in grupul Socialistilor cu membrii PSD, l-a atacat pe Liviu Dragnea, cu referire la ancheta OLAF: “OLAF a tras concluzia ca seful PSD este responsabil pentru frauda cu fonduri europene. Deci intrebarea mea fata de colegii din Romania este: cum este posibil ca aceasta persoana as ramana in functie?” a spus aceasta.

Dezbaterea – intitulata “Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania” – a fost initiata de grupul Verzilor/Aliantei Libere Europene, grup ce nu are ca membri eurodeputati romani.

Desi prezent la Strasbourg, ministrul Justitiei Tudorel Toader nu a putut lua cuvantul, intrucat nu a fost invitat. Procedural, potrivit conducerii Parlamentului, doar prim-ministrul poate lua cuvantul in cadrul dezbaterii

In sala uriasa a plenului Parlamentului European s-au aflat circa 50 de eurodeputati, dintr-un total de 751, in timpul acestei dezbateri. Voturile in plen au avut loc in prima parte a zilei. Precizam ca dezbaterea nu are niciun efect juridic si nu rezulta intr-o rezolutie. (ziare.com, HotNews)