UPDATE: Legile justiției au scos peste 35.000 de români în stradă. 20.000 de oameni in Bucuresti, proteste si in diaspora

„Continuăm ce am început iarna trecută”, „Nu vrem să fim o nație de hoți”- asta spun românii care au iesit din nou în stradă, duminică seară, pentru a-și arăta nemulțumirea față de Guvern. Oamenii cred că doar prin solidaritate vor putea învinge. Sunt nemulțumiți de planul de modificare a legilor justiției și de faptul că, spun ei, Parchetul devine subordonat intereselor politice. Sunt nemulțumți și de fapul că senatorii au dat luni un raport negativ unui proiect de lege care-i împiedica pe cei condamnaţi penal să ocupe funcţia de preşedinte al ţării.

UPDATE: Mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei, in fata Guvernului, la ora 18.00, pentru a protesta fata de proiectul de modificare a legilor justitiei. La ora 19.00, protestatarii au plecat in mars spre Casa Poporului, iar in jurul orei 20.30 au ajuns la Parlament. Se striga ”Nu vrem sa fim o natie de hoti”, “Justitie, nu coruptie!, “Jos Guvernul!”. Deputatul PNL Raluca Turcan, dar si Dacian Ciolos, Raluca Pruna si Vlad Voiculescu, membri ai Platformei Romania 100, se afla printre protestatari. De asemenea, participa si noul presedinte al USR, Dan Barna.

La ora 21.00, mii de oameni erau in strada in mari orase din tara: peste 4.000 la Sibiu, peste 2.000 la Iasi, Cluj – 5.000, Brasov 3.000, Timisoara 2.500.

21.05 Potrivit unei noi numaratori a reporterului HotNews.ro sunt circa 16.000 de oameni la Parlament.

20.35: Coloana a ajuns la Parlament, in Piata Constitutiei. Oamenii striga in continuare sloganuri anti-PSD si pro-Justitie. Coada coloanei e dincolo de Piata Unirii, participarea la mars e masiva

20.31: La protest a ajuns si Dan Barna, noul presedinte al USR

20.33: Coloana aproape a ajuns pe Bulevardul Unirii. Pe trotuar asteapta alte cateva sute de oameni sa se alature marsului.

20.14: Coloana a ajuns la Piata Unirii

20.09: La mars participa si Dacian Ciolos, Vlad Voiculescu si Raluca Pruna, membri ai Platformei Romania 100.

19.57: Coloana se intinde pe bulevardul Magheru de la Romana pana la Universitate, pe jumatate de carosabil.

19.49: Potrivit numaratorii realizate de reporterul HotNews la mars participa circa 20.000 de oameni.

19.44: Deputatul PNL Raluca Turcan se afla in coloana de protestatari.

Si romanii din diaspora au iesit duminica seara pentru a protesta fata de proiectul de modificare a legilor justitiei. Acestia au avut panctarte pe care au scris mesaje precum “Nu vrem sa fim o natie de hoti” si “Toti pentru o justitie curata”. La Zurich, cateva zeci de pesroane au afisat mesaje precum “Nu vrem sa fim o natie de hoti” si “Toti pentru o justitie curata” si “Spune nu coruptiei”. Oamenii s-au strans si in fata consulatului Romaniei din Munchen, dar si la Londra, Toronto, Roma, Birmingham, Belrin, Paris si in Scotia. La Milano, romanii au inregistrat mesaje video pe pagina evenimentului de protest, indemnand ca oamenii din tara sa preseze parlamentarii sa cedeze. “Am gresit la vot, haideti sa reparam”, spune Roxana Macovei.

Peste 12.000 de oameni protestează la ora 19.00 în București. Circulația în Piața Victoriei este blocată.La ora 19.00 oamenii au plecat din Piata Victoriei. Coloana este uriasa, a ocupat tot bulevardul Catargiu pe sensul de mers spre Piata Romana Oamenii au început să se deplaseze înspre Piața Romană, urmând să ajungă la Palatul Parlamentului. Oamenilor aflați în coloană li se alătură și mai mulți de pe traseu.

În alte peste 30 de orașe din țară sunt organizate astăzi manifestații.

În principalele orașe din țară – Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Galați, Iași, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Baia Mare, Suceava – s-au adunat sute de oameni.

Timisoara: 2.500 de protestatari, Iasi: 1.500 de protestatari, Cluj 4.000, Sibiu, 1.200 de oameni.

Slogan la Iasi: “București, nu ceda / Iașul e de partea ta”

La Galati au fost imbranceli intre protestatari si jandarmi, transmite Realitatea TV

Protestatarii de la Iasi scandeaza in Piata Unirii: “Tudorel, sluga model!”



“Nu coruptie, vrem justitie”, se striga la Targu Mures

​Protest si la in capitala Frantei impotriva legilor care vor sa stopeze lupta anti-coruptie, anunta HotNews. Mai multi romania s-au strans duminica dupa-amiaza in fata Ambasadei Romaniei din Paris cu pancarte de protest si desene.

Romanii au arborat mesaje in limbile romana, franceza si engleza:

“Munceam si ne-ati deranjat / Oricum nu trimitem noi cat furati voi!”

“Nu vand viitorul nepotilor pentru punctul de pensie”

“Europe stand up with us to defend Justice”

“C’est si grave que meme les introverts sont sortis!”