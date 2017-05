Legea salarizarii scoate sindicalistii in strada: Nu vrem sa fim la cheremul alesilor locali!

Sindicalisti din administratia publica, de la Mediu, Directia pentru Protectia Copilului sau din Politia Locala, grefieri si specialisti IT, din Bucuresti si din tara, au protestat, marti, fata de proiectul Legii salarizarii unitare, aflat in dezbaterea Camerei Deputatilor, decizionala.

Protestul din Capitala a fost programat sa inceapa la ora 11, manifestantii din administratie sustinand ca prin forma adoptata de Senat a Legii salarizarii “administratia locala devine un teritoriu integral politizat”, aflat “la mana, pixul si interesele de moment ale celor de la putere”.

De asemenea, angajatii primariilor si consiliilor judetene din toata tara au anuntat ca declanseaza astazi greva generala, iar angajatii Garzii de Mediu si ai Agentiei de Protectie a Mediului au spus ca vor inceta lucrul, timp de doua ore, nemultumiti tot de proiectul Legii salarizarii.

Proiectul Legii salarizarii unitare nu respecta munca muzicienilor de orchestra, din coruri si a balerinilor, motiv pentru care a fost trimisa o scrisoare Parlamentului prin care se solicita amendarea documentului, se arata intr-un comunicat de presa al FAIR-MediaSind, transmis de Agerpres.

Organizatia internationala, ce reprezinta 140 de federatii sindicale si bresle cu peste 400 000 de membri afiliati, creatori, tehnicieni si alti lucratori din industriile de media si divertisment din intreaga lume, cere o salarizare corecta a salariatilor din domeniul cultura.

“Dorim sa subliniem ca actuala propunere de reclasificare va crea o discriminare impotriva muzicienilor din orchestra, balerinilor si muzicienilor din coruri fata de ceilalti artisti care, pe buna dreptate, raman la criteriul 1 din lege”, se arata in scrisoare, precizandu-se ca pana acum primii au fost clasificati la categoria 1 de munca, urmand sa fie retrogradati la categoria 3 de salarizare.

Protestele din fata Camerei Deputatilor au avut ecou doar la propriu in Comisia de munca, unde lucrarile s-au desfasurat cu geamurile deschise, nu si la figurat, informeaza Realitatea TV, foarte putine amendamente fiind adoptate.

Conform sursei citate, in comisie nu a fost aprobata nicio majorare de salariu fata de cele prevazute in proiectul adoptat de Senat, in schimb au fost aprobate anumite modificari de tehnica legislativa si anumite cerinte ale profesorilor, dezbaterile de luni si marti vizand Educatia.

De exemplu, bibliotecarii vor primi salariu in functie de studii si de vechime, nu doar in functie de vechime ca in prezent. De asemenea, a fost adoptat sporul de performanta academica pentru cei din universitati, care va fi acordat timp de 1 an pe baza de concurs, pentru cei care predau.

Marti ar trebui ca raportul Comisiei de munca sa fie adoptat, iar dupa minivacanta de Rusalii, saptamana viitoare, proiectul de lege sa intre la dezbateri si vot in plenul Camerei Deputatilor, decizionala.

