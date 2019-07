Legea pensiilor a fost promulgată de Iohannis. Impact bugetar de 8,4 miliarde de lei numai în acest an

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pensiilor. Actul normativ prevede o creștere treptată a punctului de pensie, începând din 1 septembrie 2019 și până în 2022.

Camera Deputaților a adoptat săptămâna trecută, în calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii, reexaminată ca urmare a decizie de neconstituționalitate a CCR.

Legea prevede o creștere a punctului de pensie care va intra în vigoare treptat, începând din 1 septembrie 2019 și până în 2022.

Astfel, valorile prevăzute pentru punctul de pensie sunt:

la data de 1 septembrie 2019 – 1.265 lei;

la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei;

la data de 1 septembrie 2021 – 1.875 lei.

La data intrării în vigoare a legii, valoarea punctului de referință este de 75 de lei.

Din anul 2022, valoarea punctului de referință se va indexa anual cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului mediu brut realizat, potrivit proiectului.

Pensia minimă se calculează raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minimum 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară. Persoanele cu vechime între 10 ani şi 15 ani, aflate la pensie la data intrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară.

Lia Olguța Vasilescu susținea că nicio pensie nu va scădea și că vârsta standard de pensionare nu se va modifica. “În proiectul de lege se precizează că nicio pensie în plată nu va scădea. În cazul în care, în urmă recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se va menține suma în plată. Nu se modifică vârstă standard de pensionare, nici stagiul minim și nici cel complet”.

Proiectul prevede tot 4 categorii de pensii: de limită de vârstă, anticipată, de invaliditate și cea de urmaș.

De asemenea, potrivit noii Legi a pensiilor, se valorifică toate drepturile de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții: sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii și alte bonusuri. Se va acorda un procent de 10% din oficiu, care va putea fi majorat dacă pensionarul va aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare. Dacă după recalcularea conform adeverinţelor aduse rezultă o pensie mai mică, atunci se păstrează pensia calculată cu majorarea de 10% acordată iniţial.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul complet de cotizare, care cuprinde și perioadele asimilate, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

