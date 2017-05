Legea gratierii ajunge in Senat cu amendamentele lui Serban Nicolae si Basescu. Dragnea, suparat: Daca nu mai am autoritate, plec si ma apuc de pescuit

Senatorii din Comisia juridica au votat, luni, un raport de admitere “cu amendamente” pentru Legea gratierii, asta desi saptamana trecuta atat Guvernul, cat si presedintele PSD Liviu Dragnea cerusera ca forma care ajunge la votul final sa fie cea propusa de Executiv.

Astfel, proiectul de lege al gratierii intra acum in plenul Senatului pentru dezbatere si vot final cu amendamente, dupa care va fi transmis Camerei Deputatilor care este for decizional.

Vazand ca senatorii juristi, condusi de social-democratul Serban Nicolae, au mers inainte cu modificarile pe proiectul Guvernului, Dragnea s-a aratat deranjat.

“Cea mai buna varianta e sa plece din Senat asa cum a venit de la Guvern, ca s-au schimbat de multe ori si eu sunt nemultumit”, a spus presedintele PSD.

“Daca nu mai am autoritate in partid, plec si ma apuc de pescuit in mod prefesionist”, a mai spus Dragnea.

Intrebat daca Serban Nicolae si ceilalti senatori PSD din Comisia Juridica ar trebui sanctionati, Dragnea a raspuns ironic: “Nu, vor primi fiecare cate un premiu pentru ca au promovat din nou PSD-ul. (…) O sa discutam in CExN, ca li s-a spus ca erau in regula acele amendamente. Cand au vazut reactia mea si-au dat seama ca nu e in regula”.

Despre modul in care va fi sanctionat Serban Nicolae, liderul PSD a spus ca va spune acest lucru in CEx, miercuri la ora 10:00.

In paralel cu seful social-democratilor a iesit sa vorbeasca cu jurnalistii si presedintele Comisiei Juridice din Senat Serban Nicolae.

Intrebat de reporteri cum comenteaza declaratia pe care tocmai o facea Dragnea, Nicolae a spus ca proiectul a venit de la Guvern cu “vicii tehnice”, dar ca daca se doreste sa fie asa adoptat, el poate fi schimbat inapoi cand ajunge in Camera Deputatilor.

“Nu e vorba de un raspuns pentru seful de partid, ca va dati seama ca nu comunic cu el prin declaratii de presa. La Camera acest deziderat poate fi implinit (ca Legea gratierii sa treaca in forma propusa de Guvern, n.red.). S-au semnalat si o serie de vicii tehnice pe forma trimisa de Guvern. Cu Dragnea am vorbit de aceasta chestiune foarte putin, acum o luna sau cand a fost discutia, cu amendamentele deja depuse”, le-a spus Nicolae jurnalistilor.

Amintim ca miecuri, Comisia juridica a Senatului a adoptat cu 5 voturi “pentru” (PSD) si 3 “impotriva” (PNL, USR si UDMR) amendamentele propuse de senatorii Traian Basescu, Serban Nicolae si Liviu Brailoiu la proiectul de Lege privind gratierea, prin care cei condamnati la inchisoare cu executare pentru dare sau luare de mita, trafic de influenta sau cumparare de influenta urmeaza sa fie gratiati sub rezerva achitarii prejudiciului.

Ca o reactie la aceasta decizie, imediat oamenii s-au mobilizat pentru a protesta.

Joi dimineata, senatorii din Comisia Juridica au dat un nou vot pe controversatele amendamente si de data aceasta le-au respins, dar cu toate astea, joi seara oamenii au iesit din nou in strada.

Si duminica seara au avut loc proteste in Bucuresti, alte orase din tara, dar si in diaspora.

ziare.com