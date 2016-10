Legea Dragnea care elimina 102 taxe a trecut fulgerator prin Senat

Propunerea legislativa a PSD privind eliminarea a 102 taxe nefiscale a fost adoptata, luni, de plenul Senatului.

Senatul este prima camera sesizata, camera decizionala fiind Camera Deputatilor.

Dezbaterile au fost extrem de aprinse intre reprezentantii PSD si cei ai PNL. Dumitru Oprea (PNL) a acuzat “actuala majoritate” ca a introdus proiectul in procedura nestatutara si, de la depunerea lui la Biroul Pemanent, in cateva ore a ajuns la votul final in plen.

Proiectul de lege al PSD a ajuns pe ordinea de zi a plenului la doar o saptamana dupa ce a fost depus in Parlament. Mai mult, Comisia de buget-finante din Senat a intocmit, luni, un raport favorabil, in doar 20 de minute. Dupa doar o ora si jumatate, propunerea a intrat in dezbatere, fiind apoi suspusa votului in plen.

Supusa la vot, propunerea legislativa a fost adoptata cu 89 de voturi pentru, o abtinere si 17 voturi impotriva.

“Nu s-a respectat niciun fel de norma procedurala. Niciunul din dumneavoastra nu ati citit raportul comisiei. V-ati batut joc de o problema esentiala a acestei tari. Bataia de joc va va costa, pentru ca acestea sunt taxe Ponta”, a spus liberalul Nicolae Vlad Popa in plen, dupa vot.

Attila Gyorgy, secretar de stat in Ministerul de Finante, a aratat ca impactul masurilor este de 1,6 miliarde lei, adica 0,2% din PIB, fara a preciza, insa, sursa de acoperire a a sumelor.

Presedintele PSD Liviu Dragnea a sustinut insa proiectul de lege de la tribuna Senatului. El a aratat ca un stat puternic este un stat in care romanii au incredere. “Ne place sau nu ne place, birocratia este alaturi de coruptie, principala problema a statului”, a spus Dragnea.

Acesta a adaugat ca nu banuieste niciun guvern de rea credinta in chestiunea birocratiei. “Toti au pornit acest proces, dar din pacate au ramas doar dorinte. Principala problema pe care o au romanii este numarul diabolic de mare de taxe pe care trebuie sa le plateasca”, a aratat seful PSD.

Dragnea a mai spus ca multe taxe nu acopera prin valoarea lor costurile si arata lipsa de incredere in cetateni si intentia de a-i umili.

“Astazi, ghiseul a devenit un loc al umilintei. In Romania, dureaza aproape 8 zile de chin sa isi inmatriculeze o masina. Romanii mai au nevoie de un concediu pentru a-si putea programa sa plateasca aceste taxe, inventate de-a lungul timpului. Putem reduce o mare parte din birocratie, prin eliminarea acestor taxe”, a explicat Dragnea.

Liderul senatorilor PNL, Ion Popa, a cerut de la tribuna Senatului trimiterea legii la comisie, pentru doua saptamani. “In caz contrar, grupul PNL va vota impotriva”, a spus Popa.

“Sper ca nu este o amenintare”, a raspuns presedintele de sedinta, Ioan Chelaru (PSD).

Supusa la vot, propunerea PNL a fost insa respinsa cu 83 de voturi impotriva si 24 de voturi favorabile.

ziare.com