Legea care majoreaza salariile in Educatie si Sanatate este constitutionala

CCR a decis ca legea care majoreaza salariile din Educatie si din Sanatate este constitutionala.

Anuntul a fost facut, miercuri, de Valer Dorneanu, presedintele institutiei, la iesirea de la sedinta judecatorilor.

Acum mingea e la Klaus Iohannis. Presedintele poate sa o intoarca in Parlament, o singura data, iar apoi e obligat sa o promulge, ori sa o aprobe direct, in forma actuala.

Reamintim ca legea care majoreaza salariile din Educatie si Sanatate a fost contestata atat de Guvern, dar si de catre PNL. CCR a cumulat cele doua sesizari, pentru ca motivarile au fost similare.

Premierul Dacian Ciolos a anuntat pe 8 noiembrie ca Guvernul contesta la Curtea Constitutionala legea prin care se fac majorari de salarii in Sanatate si Educatie.

Prim-ministrul a acuzat atunci ca modificarile aduse OUG 20, referitoare la cresterea lefurilor in cele doua domenii, in Parlament s-au facut intr-o abordare populista, electorala a politicii salariale, fara o analiza si fara o dezbatere solida, care “risca din nou sa puna orice guvern va veni in imposibilitatea de a adopta o lege a salarizarii unitare”, care sa rezolve problema inechitatilor din sistemul public.

Premierul a spus ca “nu s-a facut o dezbatere reala, transparenta, a amendamentelor propuse”, in comisii discutandu-se uneori amendamente care nici nu erau formulate clar.

Dacian Ciolos a amintit ca, la dezbaterile din comisii, fiind intrebat de secretarul de stat de la Ministerul Muncii daca s-a facut o analiza de impact, presedintele Comisiei de munca “a raspuns ca da si ca impactul este devastator”.

Premierul a mai sustinut la acea vreme ca nu este posibil ca parlamentarii sa nu fi stiut despre Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, potrivit careia cu sase luni inainte de alegeri parlamentare nu se mai adopta acte normative legate de majorari de salarii.

ziare.com