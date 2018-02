Lefuri mai mici pentru sute de mii de angajați, salarii mai mari pentru parlamentari

Astăzi, în ziua de salariu, aproape 300 de mii de funcţionari au luat leafă mai mică după ce contribuţiile sociale au trecut din sarcina angajatorului la cea a salariatului. Sindicaliştii vorbesc despre cazuri dramatice, cu scăderi de 40 de procente, şi ameninţă cu proteste. Cu atât mai mult cu cât nu toţi cei plătiţi din bani publici au motive să plângă. Parlamentarii au avut grijă ca revoluţia fiscală a guvernului să le aducă bani în plus.

În timp ce parlamentarii câştigă la final de lună şi cu 800 de lei în plus, 22 de mii de angajaţi din ministere şi din instituţiile din subordine pot avea salarii reduse cu până la 40 la sută. De exemplu, un director general la Ministerul de Externe, gradul II, va pierde aproape 3.500 de lei faţă de luna decembrie. Înseamnă că venitul său din luna ianuarie va ajunge la 9.411 lei.

Iar situaţia se repetă şi la alte ministere, de exemplu la Finante şi Transporturi.

„Nici pe departe o creştere salarială substanţială, aşa cum au anunţat în decursul timpului partidele de la guvernare. (…) Cu siguranţă această nemulţumire va fi exprimată prin acţiuni de protest. Lucrurile nu pot rămâne aşa”, a declarat pentru Digi24 Sebastian Oprescu, președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici.

Şi nu doar lefurile bugetarilor sunt micşorate de revoluţia fiscală a Guvernului.

„Avem peste 2 milione de salariați din mediul economic concurențial pentru care angajatorii nu au făcut prin acte adiționale această majorare a salariului brut de încadrare”, a declarat Dumitru Costin, președintele BNS.

În schimb, venitul parlamentarilor a crescut.

Senatorii şi deputaţii au avut grijă să îşi crească leafa brută astfel încât să acopere transferul contribuţiilor şi să rămână cu peste 800 de lei în plus pe lună.

Decembrie vs Ianuarie

Salariul brut – 13.050 lei crește la 17.100 lei

Salariul net – 9.153 lei crește la 9.993 lei

Deputatul Cătălin Rădulescu este unul dintre cei care au militat mereu pentru salarii mari la Parlament. El explică şi de ce au nevoie senatorii şi deputaţii de mulţi bani.

„Dacă vrei să vii civilizat, trebuie să ai decența să îți cumperi costume, cravate, cămăși și pentru banii care se dădeau atunci nu-ți ajungea să iei nici măcar un costum”, spune Cătălin Rădulescu.

Sindicatele din administraţie susţin că 22 de mii de funcţionari publici au salarii mai mici de la 1 ianuarie. Datele anunţate de Ministerul Muncii arată că ar fi cam 40 de mii de bugetari care pierd. Sunt oameni care au lefuri tăiate, alţii, supăraţi că noua lege nu le-a adus mai mulți bani, ameninţă cu greva. Educaţia deja cere negocieri. Grefierii sunt în grevă japoneză de câteva zile. În sistemul public s-a amorsat o bombă cu ceas.

Și salariile a două milioane de angajaţi din mediul privat au fost reduse o dată cu trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. Este semnalul de alarmă tras de liderul Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin. Acesta scădere a veniturilor vine după ce cam jumătate dintre angajatori nu au vrut să mărească salariile angajaţilor, spune Dumitru Costin.

Guvernul caută din nou soluţii și pentru ca, o dată cu trecerea contribuţiilor în sarcina angajatului, IT-iștii să nu aibă de suferit. Vicepremierul Viorel Ştefan a anunţat luni că la Ministerul Finantelor se lucrează la un alt proiect, o nouă schemă de ajutor de stat, prin care ar urma să se compenseze eventuale pierderi salariale, generate de transferul contribuţiilor de la angajator la angajat. Asta după ce informaticienii s-au trezit deja luna aceasta că au primit mai puţini bani decât anul trecut, deşi primiseră promisiuni că acest lucru nu se va întâmpla. Se pare totuşi că IT-iştii au fost uitaţi şi pasaţi dintr-o parte în alta. Fostul premier Mihai Tudose anunţa în noiembrie anul trecut că Guvernul va da o ordonanţă dedicată salariaţilor cu handicap şi a celor din IT, astfel încât veniturile să nu le scadă în urma trecerii contribuţiilor de la angajator la angajat de la începutul acestui an. Ordonanţă care nu a fost adoptată nici în ziua de azi. Actualii guvernanţi au renunţat la această variantă şi spun că lucrează deja la o altă soluţie de compensare. Piața IT din România avea peste 100 de mii de angajaţi la sfârşitul lui 2016 şi valorează aproximativ 5 miliarde de euro.

