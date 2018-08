Le Figaro: Bolnavul Europei este Romania, nu Ungaria sau Polonia

Nicaieri in Uniunea Europeana, nici in Polonia si nici in Ungaria, atacurile impotriva justitiei nu sunt atat de violente, abuzurile asupra libertatilor atat de numeroase si de grave, iar politicienii aflati la putere atat de corupti ca in Romania, scrie Le Figaro. Intr-un articol de opinie publicat de prestigiosul cotidian francez sub titlul “Bolnavul Europei este Romania, nu Polonia sau Ungaria” si semnat de disidentul iesean prof.univ. Alexandru Calinescu, este transmis un semnal de alarma cu privire la situatia grava din tara noastra, arata Ziare.com.



“Ceea ce se intampla la Bucuresti este mai grav decat problemele asupra carora se focalizeaza media europeana la Varsovia sau Budapesta”, se arata in articolul citat.

“In seara zilei de 10 august 2018, romani au crezut ca traiesc un cosmar. Erau 110.000 de manifestanti la Bucuresti. Ceea ce s-a vazut pe ecranele televizoarelor seamana cu atrocitatile comise de mineri in urma cu 28 de ani, in iunie 1990, cand ‘gulerele negre’ – instigate de presedintele de atunci, Iliescu, si acolitii sai – venisera la Bucuresti sa brutalizeze si sa disperseze manifestantii adunati la Universitate si sa distruga sediile partidelor de Opozitie”, scrie Alexandru Calinescu, reamintind ca de aceasta data au existat peste 400 de persoane care au avut de suferit din acuza brutalitatilor Jandarmeriei.

Alexandru Calinescu mentioneaza in articolul sau si numarul mare de romani care au plecat la munca in strainatate si subliniaza ca protestul Diasporei fusese anuntat din timp.

“Cum sa explicam decizia autoritatilor de a ordona in acea zi o represiune cu violente extreme?”, se intreaba acesta, apreciind ca PSD a vrut sa se razbune astfel pentru rolul esential jucat de Diaspora la alegerile prezidentiale din 2014.

Alexandru Calinescu spune ca este socanta “reinvierea practicilor fostei Securitati” in 2018, incluzand aici si insultele, amenintarile sau diversiunile din ultimele zile.

“Momentele oribile pe care romanii le-au experimentat in acea noapte au fost menite sa serveasca drept exemplu si avertisment“, se arata in articolul publicat de Le Figaro.

Alexandru Calinescu reaminteste eforturile facute de PSD pentru a modifica legile Justitiei cu scopul de a-l salva pe presedintele partidului si afirma ca odata cu Liviu Dragnea “se intoarce fantoma lui Ceausescu”, liderul social-democratilor avand ambitia morbida de a pune mana pe intreaga tara.

In timp ce premierul Viorica Dancila este doar “marioneta” presedintelui PSD, facand greseli enorme si avand un discurs incoerent, generator de glume, protestatarii sunt sustinatori ai proiectului european si ai statului de drept.

“Lupta va fi dura” si romanii asteapta gesturi de solidaritate din partea partenerilor din Uniunea Europeana, mai spune acesta, intrebandu-se totodata daca Romania va putea sa isi asume, de la 1 ianuarie 2019, presedintia Consiliului Uniunii Europene, se arata in editorialul din Le Figaro, preluat de Ziare.com.