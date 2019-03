Lazar cere CSM sa sesizeze Curtea Constitutionala pe OUG 7

Procurorul general Augustin Lazar a transmis o solicitare Consiliului Superior al Magistraturii de a analiza posibilitatea sesizarii Curtii Constitutionale, in vederea solutionarii conflictului juridic de natura constitutionala determinat de modalitatea in care Guvernul si-a exercitat atributia de legiuitor delegat in materia Legilor Justitiei.

Acest conflict ar fi intre Guvernul Romaniei, pe de o parte, Parlamentul Romaniei, Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul Public, pe de alta parte.

Procurorul general arata ca mai multe ordonante de urgenta privind Justitia au fost adoptate de Guvern fara avizul CSM.

– Ordonantele de urgenta nr. 90 si nr. 92, ambele din 2018, au fost avizate de catre Consiliul Superior al Magistraturii; avizul, desi pozitiv, a cuprins observatii care, insa, au fost ignorate de catre Guvern.

– Ordonanta de urgenta nr. 7/2019 a fost adoptata fara avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

– Ordonanta de urgenta nr. 12/2019 a fost avizata negativ de catre Consiliul Superior al Magistraturii.

“Conflictul ce ar urma sa fie dedus, spre solutionare, Curtii Constitutionale vizeaza in mod cert continutul si intinderea atributiilor constitutionale ale autoritatilor publice aflate in conflict si rezolvarea unei situatii juridice conflictuale a carei nastere rezida in mod direct in textul Constitutiei”, explica Lazar, in documentul trimis la CSM.

Potrivit procurorului general, Guvernul si-a depasit limitele conferite de Constitutie, preluand nejustificat atributiile Parlamentului si prejudiciind in mod serios capacitatea functionala a Autoritatii judecatoresti.

“Guvernul si-a arogat competente de legiuitor constituant, context in care nivelul de intensitate al conflictului juridic de natura constitutionala este unul de cel mai inalt nivel intrucat vizeaza elementele definitorii ale statului”, explica Lazar.

“Ca solutie punctuala, procedurile carora vor fi supuse ordonantele de urgenta, proceduri derulate in fata altor autoritati/puteri ale statului vor trebui sa aiba in vedere dimensiunea neconstitutionala, daca nu chiar anticonstitutionala a acestora.

Nu in ultimul rand, se impune a fi subliniat ca prezentul conflict este primul din istoria acestui tip de evenimente care a contaminat si societatea civila – cel putin o parte a acesteia s-a pozitionat alaturi de Autoritatea judecatoreasca, de demersul acesteia de aparare a principiului separatiei si echilibrului puterilor, de respingere a acapararii puterii judecatoresti de catre executiv”, conchide Lazar.

ziare.com