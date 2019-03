Lazar a decis: Dosarul Dragnea – Tel Drum ramane la DNA, desi il ceruse sectia pentru magistrati

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a stabilit competenta de solutionare a anchetei in dosarul Tel Durm, in care este cercetat liderul PSD, Liviu Dragnea. Acest caz va ramane la DNA.

Hotararea vine dupa ce Adina Florea (SIIJ) a solicitat de la DNA de trei ori acest caz, motivand ca in dosar ar fi implicati magistrati, iar acest lucru atrage competenta ei.

Augustin Lazar motiveaza ca “faptele care fac obiectul urmaririi penale in dosarul nr 986/P/2014 (dosarul Dragnea-Tel Drum- n.red.) al DNA nu au nicio legatura cu faptele denuntate anonim in dosarul nr. 1164/P/2018 al SIIJ”.

Cu alte cuvinte, Adina Florea a solicitat acest dosar in baza unui denunt anonim.

“Prin ordonanta nr. 412/C/2019 din data de 12 martie 2019, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, in temeiul art. 63 alin.1 si alin. 4 din Codul de Procedura Penala, art 881 alin 5 din Legea nr. 304/2004 si art. 1 alin. 31 din OUG nr. 43/2002, stabilirea competentei de solutionare a dosarului nr. 986/P/2014 in favoarea Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie”, se arata intr-un raspuns al Parchetului General, la o solicitare Ziare.com.

In cazul Tel Drum, Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte.

Procurorii DNA au fost cei care au sesizat acest conflict de competenta, in urma solicitarilor insistente ale Sectiei Speciale. In final, procurorii anticoruptie au transmis o copie a dosarului la SIIJ.

“Procurorul de caz (Alexandra Lancranjan – n.red.) si procurorul-sef sectie (Marius Bulancea – n.red.) au apreciat ca in acea situatie competenta apartine DNA. Atunci, ei au sesizat procurorul general.

Era si o solicitare ca ar fi mijloc de proba la dumnealor. Noi le-am trimis in copie si dosarul. Solicitarea lor era ca acest dosar era un mijloc de proba”, declara seful interimar al DNA, Calin Nistor, la bilantul institutiei.