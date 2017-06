Kovesi refuza a doua oara sa mearga la comisia de ancheta, care o chemase maine la audieri

Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis o adresa comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 prin care le aduce, a doua oara, la cunostinta membrilor acesteia ca nu se va prezenta la audieri, deoarece nu are informatii referitoare la obiectul cercetarii lor.

“Avand in vedere ca nu am cunostinta despre aspecte de natura sa serveasca la aflarea adevarului in cauza care formeaza obiectul activitatii comisiei, nu ma voi prezenta in data de 20 iunie 2017, ora 14:00, la sedinta comisiei de ancheta”, a transmis Kovesi.

Pe 12 iunie, presedintele Comisiei de ancheta privind alegerile din 2009, Mihai Fifor, i-a adresat o scrisoare procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in care invoca o decizie a CSM din 2007 care le-ar permite procurorilor, “in mod exceptional”, sa participe la audieri in Parlament, cerandu-i sa se prezinte pe 20 iunie la Comisie.

In scrisoare sunt enumerate obiectivele Comisiei, precum si baza legala a constituirii ei, atragandu-se atentia asupra riscurilor pentru persoanele care “obstructioneaza” activitatea ei.

“Refuzul persoanelor invitate la comisia de ancheta de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute utile activitatii comisiei poate fi considerat ca obstructionare sau impiedicare a aflarii adevarului si poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmarire penala”, se arata in scrisoare.

Sunt contestate si deciziile CCR invocate de Kovesi potrivit carora nu ar putea veni la audieri, scrisoarea aratand ca prevederile din Regulament declarate neconstitutionale, prin care persoanele erau obligate sa participe, au fost modificate intre timp de Parlament.

Anterior, Kovesi anuntase comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 ca nu va veni la audiere, invocand o hotarare a CSM care interzice obligarea procurorilor de a se prezenta la comisiile parlamentare, precum si o decizie a Curtii Constitutionale din 1994, conform careia dispozitiile din regulementele Parlamentului care obliga persoane de a se prezenta la comisiile de ancheta sunt neconstitutionale.

